Цена на нефть Brent впервые с января превысила $80 после ударов США по Ирану

Стоимость нефти марки Brent выросла на 5,7%, до $81,4 за баррель, сообщает Bloomberg. В целом, отмечает агентство, нефть дорожает последние три недели в результате эскалации на Ближнем Востоке.

Последний раз цена на нефть марки Brent превышала $80 за баррель в конце января. По информации агентства, эксперты ожидают скачка цен на нефть в том числе до $100 за баррель.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. В МАГАТЭ сообщили об отсутствии выбросов радиации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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