Индонезия сдала России уголь

Сокращение поставок угля из Индонезии в этом году позволило российским экспортерам увеличить присутствие на части рынков. Так, при снижении китайского импорта индонезийского угля на 10% поставки из РФ в страну выросли на 2%. Преимуществом российских углей становится более высокое качество при гибкой цене, что важно на фоне ужесточения экологических требований в Китае. Однако воспользоваться ситуацией смогут только крупнейшие угольщики с собственной логистической инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Россия, Австралия и Монголия заняли часть доли Индонезии в китайском импорте угля по итогам января—апреля 2025 года, следует из презентации Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Поставки индонезийского угля за этот период в страну сократились на 10%, РФ и Австралии выросли на 2%, Монголии — на 1%. Общий китайский импорт угля за этот период снизился на 11%, до 153 млн тонн.

В первом квартале 2025 года Индонезия сократила экспорт угля на 5%. Введенная с 1 марта новая система формирования экспортных цен на индонезийский уголь на основе государственного эталона (HBA) не была принята рынком, сказано в презентации ЦЦИ.

Как сообщал Bloomberg, группа трейдеров, контролирующих более 10% экспорта энергетического угля из Индонезии, указывала, что использование местного ценового индекса толкает цены выше фактических рыночных уровней, что грозит снижением спроса. По данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов, экспорт индонезийского угля за первые четыре месяца 2025 года снизился на 6,4%, до около 160 млн тонн. Согласно данным ЦЦИ, помимо этого поставки также сократились в Индию и Японию.

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В 2024 году Индонезия экспортировала в Китай около 40% своего угля, еще около 35% поставок пришлось на прочие страны Юго-Восточной Азии и 20% — на Индию, по данным аналитической компании «Эйлер». Как отмечает Reuters, если относительно слабые темпы экспорта угля из Индонезии сохранятся до конца 2025 года, это может стать первым годовым снижением поставок с 2020 года, когда добыча и экспорт угля в стране были приостановлены из-за COVID-19.

Индонезия экспортирует в основном более дешевые низкокалорийные угли, которые наиболее чувствительны к ухудшению конъюнктуры рынка. Кроме того, именно по этим углям более высокие стратегические риски, связанные с ростом собственной добычи в Индии, так как индийская ресурсная база состоит из углей низкой калорийности, поясняет директор ЦЦИ Евгений Грачев. Снижение спроса на низкокалорийный уголь на мировом рынке наиболее значительно, а Китай и вовсе полностью отказывается от импорта таких углей, продолжает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Россия экспортирует в основном угли калорийностью 5500 ккал и выше. И, по оценкам аналитиков, у российских угольщиков есть хорошие перспективы продолжить наращивать свою долю на китайском рынке за счет выбывающих индонезийских объемов.

Так, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов, около 10–15% выпадающих поставок из Индонезии на китайском направлении способны компенсировать российские угольщики в ближайшей перспективе. Но, подчеркивает он, только при условии наличия необходимых инфраструктурных возможностей.

Аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору «Эйлер» Никанор Халин также считает, что возможностью несколько нарастить продажи энергетического угля в Китай смогут воспользоваться только добывающие компании с собственными логистическими и портовыми мощностями. Для остальных, по его словам, поставки будут нерентабельными, особенно учитывая снижение цен на уголь в Китае. Как отмечает Борис Красноженов, Китай наращивает внутреннее производство угля и минимизирует импорт. Индия также взяла курс на замещение импорта, добавляют в NEFT Research.

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин считает, что удерживать и даже наращивать долю российским угольщикам помогает качество и ценовая гибкость. Но, по его словам, долгосрочная экономическая целесообразность такой стратегии неочевидна, так как нет гарантии, что цены и спрос в Китае будут расти. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин предупреждает, что если летом цены на уголь внутри Китая начнут расти, то позитивный эффект от этого точно ощутит Россия, а не Индонезия. Основная масса добываемых в Китае собственных углей также низкого качества. А если спред между экспортной ценой на высококачественный экспортный уголь и внутренний уголь несколько выровняется, то китайцы охотнее будут покупать российские марки, добавляет господин Шульгин.

Полина Трифонова