Совет управляющих МАГАТЭ соберется на внеочередную сессию для обсуждения Ирана

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии соберется на внеплановую сессию для обсуждения ударов США по ядерным объектам Ирана.

Встреча пройдет в 10:00 (11:00 мск) 23 июня в штаб-квартире в Вене. С инициативой выступил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Заседание будет закрыто для прессы.

Ранее господин Гросси заявил о готовности срочно направить экспертов МАГАТЭ в Иран для помощи уже работающим специалистам на местах, добавив, что также может вылететь в республику лично.

В ночь на 22 июня ВВС США нанесли массированный удар по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По данным иранского агентства Fars, объект в Фордо получил незначительные повреждения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны получить ответ на удары по иранским ядерным объектам.

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