На востоке Камчатки из-за размытой дороги нарушено транспортное сообщение

Между поселками Майское и Козыревск Усть-Камчатского округа закрыто движение автотранспорта, сообщили «Ъ» в окружной администрации. По данным муниципальных властей, временно закрыто движение со 187-го км по 263-й км автодороги Мильково—Ключи—Усть-Камчатск по причине размыва дорожного полотна. По данным ЕДДС Усть-Камчатского округа, дорожные службы приступили к ремонту и восстановлению поврежденного участка автодороги.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, дорогу размыло переливами воды через земляное полотно на 207–209 км трассы из-за резкого таяния снега в горах и обильных осадков.

В автотранспортной компании «Оптимус», работающей на данном направлении, сообщили, что сегодняшние рейсы пассажирских автобусов возвращены в Усть-Камчатск и Петропавловск-Камчатский.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский