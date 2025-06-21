Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира ATP 500 в Галле

Россиянин Даниил Медведев победил в полуфинале Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 третью ракетку мира Александра Зверева, представляющего Германию. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Inderlied / dpa / AP Фото: David Inderlied / dpa / AP

Финал пройдет 22 июня. Соперником Медведева станет представитель Казахстана Александр Бублик (45-й в рейтинге ATP). Он обыграл в полуфинале россиянина Карена Хачанова.

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге. Теннисист сыграет в финале турнира ATP впервые с марта 2024 года. Турнир проходит в немецком Галле. Призовой фонд — €2,5 млн.