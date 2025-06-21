Афганские строители приедут работать на Кубань и в ЛДНР

Делегация движения «Талибан» договорилась на Петербургском международном экономическом форуме о направлении в российские регионы тысячи афганских специалистов. Об этом сообщил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин Telegram-каналу Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, в настоящее время в России уже трудятся 100 граждан Афганистана на стройках Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. «Ожидаем для них разрешения на работу из Чечни, Дагестана и Краснодарского края», — отметил господин Хабибуллин.

В Россию планируют привлечь представителей рабочих профессий — сварщиков, маляров, укладчиков и других квалифицированных мастеров. Кроме того, афганских строительных рабочих намерены направить на территорию ЛДНР.

Рустам Хабибуллин также сообщил, что специалисты сельскохозяйственной отрасли Афганистана готовы предложить свои услуги российскому агросектору. Он выразил уверенность в высокой потребности России в кадрах из Афганистана.

Напомним, 17 апреля Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности движения «Талибан», включенного в список террористических организаций. Решение вступило в силу 20 мая.

Лия Пацан