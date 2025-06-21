Мэрия Ярославля объединила школы в образовательные комплексы: список

Мэрия Ярославля издала постановления о реорганизации школ города в образовательные комплексы с присоединением к ним детских садов. Постановления об этом опубликованы на сайте мэрии и подписаны главой города Артемом Молчановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Постановления касаются комплексов с номерами от 4 до 39, первые три комплекса были созданы ранее. Школы входят в состав новых комплексов на правах подразделений в статусе «центр образования». Они сохранят свои существующие названия. Детские сады будут называться «центрами развития ребенка», также с сохранением названий.

Максимально в один комплекс будут объединены три школы, но есть школы, к которым присоединятся только детские сады (например, №4). «Ъ-Ярославль» публикует существующий на данный момент список новых образовательных комплексов с указанием школ и детских садов, которые в них войдут:

Образовательный комплекс "Гимназия № 2" будет создан на базе Гимназии № 2 и включит в себя Начальную школу - детский сад № 115.

Образовательный комплекс № 4 будет создан на базе средней школы № 90 и включит в себя средние школы № 5 им. О.А. Варенцовой и № 10, а также детские сады № 81, № 183 и № 111.

Образовательный комплекс № 5 будет создан на базе средней школы № 87 и включит в себя школу № 56 и детские сады № 69, № 18, № 114, № 109 и № 228.

Образовательный комплекс № 6 будет создан на базе школы № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла и включит в себя школу № 99, а также детские сады № 61, № 145, № 54 и № 107.

Образовательный комплекс № 7 будет создан на базе средней школы № 27 и включит в себя среднюю школу № 62, детские сады № 68, № 235, № 15, № 120, № 10 и № 193.

Образовательный комплекс № 8 будет создан на базе средней школы № 29 и включит в себя среднюю школу № 55, детские сады № 93, № 149 и № 56.

Образовательный комплекс № 9 будет создан на базе средней школы № 80, которая присоединит к себе среднюю школу № 11, а также детские сады № 135, № 91, № 233, № 130, № 222 и № 126,

Образовательный комплекс № 10 будет создан на базе средней школы № 26 и включит в себя детские сады № 8, № 32, № 127 и № 94.

Образовательный комплекс № 11 будет создан на базе средней школы № 21 имени А.М. Достоевского и включит в себя школу № 16 и детские сады № 118, № 26, № 98, № 99.

Образовательный комплекс № 12 будет создан на базе средней школы № 67 и включит в себя среднюю школу № 69, а также детские сады № 20, № 142 и № 131.

Образовательный комплекс № 13 будет создан на базе средней школы № 77 и включит в себя основную школу № 41, детские сады № 104, № 176 и № 240.

Образовательный комплекс № 14 будет создан на базе средней школы № 83 и включит в себя детские сады № 112, № 191, № 237 и № 95.

Образовательный комплекс № 15 будет создан на базе школы № 51 и включит в себя школы № 47 и № 46, а также детские сады № 173, № 92, № 174 и № 52.

Образовательный комплекс № 16 будет создан на базе средней школы № 48 и включит в себя среднюю школу № 52, а также детские сады № 74, № 30, № 100, № 148 и № 150.

Образовательный комплекс № 17 будет создан на базе средней школы № 2 имени Л.П. Семеновой и включит в себя основную школу № 50 имени Валерия Харитонова, детские сады № 44, № 139, № 97, № 85, № 6, № 29.

Образовательный комплекс № 18 будет создан на базе средней школы № 84 и включит в себя школу № 59, а также детские сады № 151, № 101, № 203, № 140, № 27, № 155.

Образовательный комплекс № 19 будет создан на базе средней школы № 37 с углубленным изучением английского языка и включит в себя средние школы № 57 и № 94, а также детские сады № 90, № 3, № 67 и № 1.

Образовательный комплекс № 20 будет создан на базе средней школы № 30 путем присоединения к ней школ № 76 и № 3 имени Олега Васильевича Изотова, а также детских садов № 192, № 65, № 158, № 31, № 212, № 72.

Образовательный комплекс № 21 будет создан на базе средней школы № 36 и включит в себя школу № 9 имени Ивана Ткаченко, а также детские сады № 105, № 184, № 204, № 190, № 106, № 182.

Образовательный комплекс № 22 будет создан на базе средней школы № 4 им. Н.А. Некрасова и включит в себя детский сад № 205.

Образовательный комплекс № 23 будет создан на базе школы № 70 и включит в себя школу № 44, а также детские сады № 226 и № 7.

Образовательный комплекс № 24 имени А.С. Пушкина будет создан на базе средней школы № 43 имени А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка. В его состав войдут школа № 1, а также детские сады № 83, № 21, № 82 и № 236.

Образовательный комплекс № 25 будет создан на базе школы № 25 имени Александра Сивагина и включит в себя школу № 74 имени Ю.А. Гагарина, детские сады № 40, № 170, № 73 и № 78.

Образовательный комплекс № 26 будет создан на базе средней школы № 40 и включит в себя открытую (сменную) школу № 96, а также детские сады № 59, № 48 и № 185.

Образовательный комплекс № 27 будет создан на базе средней школы № 13 и включит в себя среднюю школу № 8, а также детские сады № 163, № 241, № 144 и № 62.

Образовательный комплекс № 28 будет создан на базе средней школы № 66 и включит в себя основную школу № 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова, а также детские сады № 9, № 157, № 172 и № 28.

Образовательный комплекс № 29 будет создан на базе школы № 12 и включит в свой состав школу № 75 имени Игоря Серова, детские сады № 36, № 243 и № 88.

Образовательный комплекс № 30 будет создан на базе средней школы № 31 и включит в себя среднюю школу № 15, а также детские сады № 179, № 210, № 215 и № 50.

Образовательный комплекс № 31 будет создан на базе средней школы № 28 и включит в себя школу № 68, а также детские сады № 125, № 19, № 12, № 167 и № 232.

Образовательный комплекс № 32 будет создан на базе средней школы № 32 имени В.В. Терешковой и включит в себя детские сады № 13 и № 175.

Образовательный комплекс № 34 имени Лататуева В.Н. будет создан на базе средней школы № 14 имени Лататуева В.Н. и включит в себя детские сады № 38 и № 218.

Образовательный комплекс № 35 будет создан на базе средней школы № 23 и включит в себя среднюю школу № 89, а также детские сады № 229, № 5, № 87, № 77, № 24, № 84, № 70.

Образовательный комплекс № 37 будет создан на базе средней школы № 92 и включит в себя детские сады № 2 и № 119.

Образовательный комплекс № 38 будет создан на базе средней школы № 91 «Центр инженерных технологий» и включит в себя детские сады № 39, № 58, № 35 и № 25.

Образовательный комплекс № 39 будет создан на базе средней школы № 17 и включит в себя школу № 60, а также детские сады № 108, № 133 и № 55.

Антон Голицын