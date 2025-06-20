Афганистан обратился к России за продовольствием из-за конфликта Ирана и Израиля

Афганистан ведет переговоры с Россией об импорте определенных продуктов питания. Об этом сообщил Reuters министр сельского хозяйства страны Атаулла Омари на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marc Israel Sellem / Pool / Reuters Фото: Marc Israel Sellem / Pool / Reuters

По данным агентства, Тегеран решил сократить поставки из Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, поэтому Атаулла Омари обратился за помощью к России. Также обращение может быть связано с улучшением отношений двух стран, пишет Reuters.

«Мы попросили Россию отправить нам пшеницу вместо муки. Кроме того, импорт других продуктов, которые ежегодно поступают в нашу страну из России, развивается хорошо»,— сказал господин Омари. Конкретные объемы, которые Афганистан намерен импортировать, он не назвал.

С 2022 года Афганистан импортировал газ, нефть и пшеницу из России. За этот период страна стала крупнейшим покупателем российской муки. Также улучшению отношений России и Афганистана способствовала приостановка запрета на деятельность «Талибана» в РФ. Организация находилась в перечне запрещенных с 2003 года.

Екатерина Отрашкевич