«Петерпайп» построит завод по производству полимерных труб в Ростовской области

Петербургская компания ЗАО «Петерпайп» подписала на полях ПМЭФ-2025 инвестиционное соглашение с администрацией Ростовской области о строительстве завода полимерных труб в городе Гуково. Объем инвестиций в производство составит 500 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как рассказал генеральный директор «Петерпайп» Александр Махонин, под реализацию проекта в Гуково компанией был приобретен участок земли площадью 2 га. Мощность производства составит 20 тыс. тонн продукции в год, трубы будут выпускаться различного сечения от 20 мм до 800 мм — преимущественно для газовой, а также для водной промышленности.

Запуск нового завода будет происходить поэтапно. На полную проектную мощность планируется выйти в 2026-2027 году.

Сейчас у ЗАО «Петерпайп» работает производство в Петербурге. В 2024 году были открыты площадки в Соликамске и Ново-Алтайске, а также два завода в Новгородской области. Суммарная годовая мощность предприятия составляет более 30 тыс. тонн переработки полиэтилена в год.

Валерий Грибанов