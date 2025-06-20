Путин пообещал поддержку новым российским брендам

Власти будут поддерживать новые российские бренды, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По его словам, за 2024 год российские предприниматели зарегистрировали около 77 тыс. товарных знаков. Это на 12% больше, чем годом ранее. Всего в России сейчас около 1 млн действующих товарных знаков, сообщил глава государства.

Чаще всего предприниматели регистрируют бренды для продажи товаров легкой промышленности, программного обеспечения и бытовой химии, уточнил Владимир Путин. По его мнению, одной из мер поддержки стало проведение конкурса «Знай наших».

Победители конкурса получают гранты, а также помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях. Кроме того, им предоставляется доступ к обучающим программам и индивидуальным консультациям. В этом году завершится третий сезон конкурса. Его спонсируют Wildberries, Ozon, «Почта России», Роскачество и «Авторадио».

Екатерина Отрашкевич