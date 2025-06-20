«Подросток должен быть замотивирован вести здоровый образ жизни»

Как изменить отношение молодежи к курению? Можно ли добиться полного запрета на продажу сигарет и вейпов подросткам? И как реагирует бизнес на такие ограничения? Эти и другие вопросы Илья Сизов обсудил с исполнительным директором Общественного совета по проблеме подросткового курения Анной Сорочинской в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Фото: пресс-служба МОО «Общественный совет по проблеме подросткового курения»

— Каковы промежуточные результаты работы коалиции бизнеса и НКО по борьбе с доступом молодежи к табаку, никотинсодержащей продукции, которая была создана в прошлом году?

— В прошлом году мы действительно запустили одну очень важную инициативу, как раз на прошлом ПМЭФ. Мы подписали меморандум с «Опорой России», который предусматривает наше сотрудничество в области предотвращения доступа несовершеннолетних к табачной, никотинсодержащей продукции. Поскольку меморандум носит открытый характер, к нему стали присоединяться другие организации. На сегодняшний день их уже 70 из 13 регионов России. И таким образом создается коалиция из представителей бизнес-структур, прежде всего торгового сообщества, органов власти на местах, общественных организаций, родительских ассоциаций. И эти люди, структуры и объединения поставили перед собой одну общую задачу — сделать все возможное, чтобы сигареты и вейпы были недоступны для детей.

Если говорить о конкретных инструментах, то мы в рамках этой деятельности проводим социальную кампанию, которая называется «Спасибо за отказ». Она направлена на то, чтобы сделать так, чтобы ни один ребенок, ни один подросток, ни один несовершеннолетний не мог приобрести вейпы и сигареты в торговой точке, через интернет или через посредничество взрослых, то есть чтобы эта продукция была недоступна для детей. Это очень важно, поскольку это первый и главный шаг на пути к сокращению количества курящих и использующих вейпы подростков.

— Какие конкретно меры могут быть приняты в этом направлении? Как оградить молодежь от этой продукции?

— Прежде всего мы проводим большую, серьезную разъяснительную работу с продавцами, с торговыми точками. Наши волонтеры приходят в те места, где продаются вейпы и сигареты, проводят беседы с продавцами, призывают их соблюдать запрет, помогают в оформлении мест продаж специальными стикерами, распространяют памятки, буклеты, где есть вся информация о запрете, о штрафах, если он не соблюдается, и, конечно, призыв соблюдать этот запрет. Также мы очень много внимания уделяем привлечению внимания общественности к самой проблеме. Мы проводим кампанию социальной рекламы, размещаем ее на наружных носителях, в общественном транспорте, в социальных сетях. Она тоже призывает не продавать и не передавать детям сигареты и вейпы. Этой кампанией охвачено уже 12 тыс. мест наружной рекламы, 8,5 млн просмотров в социальных сетях у нас. И, конечно, параллельно с разъяснением и призывом мы активизируем общественный контроль. Мы создали горячую линию для приема обращений от жителей регионов, которые сообщают нам о тех местах, где детям и подросткам продают вейпы или сигареты. Эту информацию мы обрабатываем и направляем в Роспотребнадзор и в прокуратуру. За последнее время нам поступило уже таких 500 обращений — 500 торговых точек отработано.

— А если говорить о каком-то социальном эффекте, он заметен? Стали ли в обществе, в бизнесе как-то по-другому относиться к этому вопросу?

— Конечно, все больше и больше торговых точек, все больше и больше предпринимателей более серьезно относятся к соблюдению этого запрета. Более того, они показывают пример этой социальной ответственности другим торговым точкам — это очень радует. И все больше становится взрослых, которые узнают о том, что есть такая проблема, как передача детям вейпов и сигарет. И мы их тоже информируем о том, что, помимо того, что это просто аморально, это еще и противозаконно.

— Какие еще проекты или кампании вы планируете провести в будущем?

— Помимо нашей деятельности, которая направлена на ограничение доступа детей и подростков к вейпам и сигаретам, мы уделяем внимание и воспитательным аспектам. Мы убеждены, что подросток должен быть замотивирован вести здоровый образ жизни, отказаться от сигарет и вейпов. Не все зависит только от продавцов. А вот как раз воспитать в подростке это правильное отношение к здоровому образу жизни должны взрослые, которые непосредственно рядом с ребенком находятся. Прежде всего, конечно, это семья и родители, но и учителя в определенной степени. Поэтому сейчас мы очень много уделяем внимания просветительским проектам и помощи учителям и родителям в защите детей от курения. Мы совместно с экспертами из области здравоохранения, образования, психологии, даже креативных индустрий разрабатываем контент, который войдет в новый просветительский проект для учителей и родителей о способах предотвращения подросткового курения, который назвали «Важно не начать». И эта работа тоже важна, поскольку все-таки от нас, взрослых, зависит то, какими будут дети.