Глава Минюста: нужно «вправлять мозги» желающим развестись

Министр юстиции Константин Чуйченко предложил законодательно ввести обязательную медиацию при разводах. По его словам, медиаторы могли бы «вправить мозги» семейной паре, желающей расторгнуть брак.

«Почему, так сказать, людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит? И таким образом семья будет сохранена»,— сказал министр на полях Петербургского международного экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

В России с 2011 года действует закон о медиации — альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника. Обратиться к медиатору можно в том числе в связи с расторжением брака. Процедура медиации носит добровольный характер и оплачивается участниками спора. Средняя цена процедуры медиации обычно составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с человека в час. В Госдуме и на других общественных площадках неоднократно обсуждался вопрос введения обязательной примирительной процедуры перед расторжением брака.

В сентябре 2024 года «Ъ» писал, что вопрос об обязательной процедуре медиации прорабатывается в Минюсте. В январе 2025 года услугу медиации при разводе стали предлагать в многофункциональных центрах Москвы. Услуга по медиации предоставляется бесплатно гражданам, имеющим постоянную регистрацию в столице.

Полина Мотызлевская