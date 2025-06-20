ЦБ пообещал бороться с инфляцией не в ущерб интересам россиян

Центробанк не намерен бороться с инфляцией в ущерб интересам граждан. Об этом глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества»,— сообщил господин Ганган (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что регулятор уверен в своей способности «обеспечить ценовую стабильность» и одновременно реализовать «плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста».

По словам директора департамента, сейчас ЦБ фиксирует тренд на снижение инфляции. Также регулятор отмечает умеренные темпы кредитования и высокую норму сбережения, что дало возможность снизить ключевую ставку впервые с 2022 года.