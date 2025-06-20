Что необходимо для формирования цифрового суверенитета? Как развивать технологии искусственного интеллекта? И каким образом выстроить работу с большими данными? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал со страшим вице-президентом, руководителем блока «Технологии» Сбербанка Кириллом Меньшовым на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Недавно прошла конференция ЦИПР, и на ней вы говорили о том, что Россия перестала быть зависимой от западных технологий. Какой подход в этом направлении вы считаете наиболее перспективным, какие здесь основные тренды?

— Критическую зависимость мы точно преодолели, но последствия цифровой колонии западного мира нам предстоит еще исправлять много лет. К сожалению, не все мы еще успели сделать на этом пути. Для того, чтобы преодолеть эту зависимость окончательно, достичь цифрового суверенитета и начать работу на опережение, нам надо окончить формирование нашей IT-индустрии. Что я имею в виду? У нас много малого бизнеса, который любит облачные решения, средний бизнес сейчас тоже начинает тяготеть к облачным решениям, но все-таки по старинке все используют и свои локальные инсталляции. Есть крупный бизнес, который строит свои собственные решения, которые составляют конкурентное преимущество в современном мире. Наша IT-индустрия должна быть построена таким образом, чтобы удовлетворять все виды спроса — это и облачные решения, и искусственный интеллект и так далее.

— Как в «Сбере» проходит процесс импортозамещения? И готовы ли вы работать с российскими вендорами?

— «Сбер» в прошлом году завершил трансформацию в полноценную платформенную организацию. И в этом смысле мы действительно преодолели зависимость в ядре нашего бизнеса от всех западных вендоров. И сейчас мы продолжаем работать с длинным «хвостом» вспомогательных, некритичных IT-систем, которые были не в приоритете, и постепенно их замещаем. Для этого у нас есть большая программа «Вендорозамещение», и мы ее продолжим. Если говорить о том, как в целом «Сбер» на это смотрит, мы помним о том, что мы платформенная организация, и основу бизнеса составляет наша собственная платформа и разработки на ней. Но при этом мы, безусловно, открыты для рынка и много с кем работаем. Сюда относятся и офисные пакеты, и VDI-решения. Каждый раз, когда мы принимаем решение о внедрении того или иного сервиса, мы очень тщательно смотрим, что есть на рынке, сравниваем это с тем, что можем сделать сами, с тем, насколько сильны здесь платформенные требования, насколько они выполняются.

— Не могу не затронуть тему генеративного искусственного интеллекта, который очень активно развивается в последнее время. На ваш взгляд, на что нужно обращать внимание в первую очередь при развитии таких технологий? И какие в связи с этим могут возникнуть сложности?

— На самом деле, все очень важно, и ничего нельзя упустить. Самое главное — мы должны держать руку на пульсе и смотреть внимательно на то, что происходит в мире, что делают мировые лидеры в области генеративного ИИ, в США, в Китае, и идти схожим путем — где-то на опережение, где-то на повторение, перенимая опыт. Предыдущие несколько лет можно назвать эпохой генеративного искусственного интеллекта, когда все заходили на сайт и через промпты общались с нейросетями, получая картинки, ответы на вопросы, какие-то заключения, выводы. В этом же году во всем мире началась эпоха агентного искусственного интеллекта. Мы считаем очень важным решение всех задач: и кадрового вопроса, и достижения технологического суверенитета. Если представить, что ИИ будет внутри роботизированных систем и цифровых решений, которые будут взаимодействовать с реальным миром и иметь возможность проводить платежи, например, записывать к врачу, делать еще что-то, то очень важно, чтобы мы были уверены в этих технологиях. И поэтому мы развиваем собственные большие языковые модели, потому что считаем, что без них мы не сможем достичь цифрового суверенитета.

— А как в «Сбере» развивается Big Data?

— Надо понимать, что большими данными мир занимается давно, и эта тема очень хорошо была проработана. Почему для нас это сейчас важно? Потому что большие данные являются основой функционирования искусственного интеллекта. ИИ учится на Big Data и в рамках агентных систем взаимодействует с ними, используя их для принятия решений и выполнения тех или иных действий. Поэтому очень важно сейчас переходить в режим работы с большими данными в реальном времени. Классические системы выглядели таким образом: большие данные накапливались, потом data scientists или аналитики с ними работали и либо формировали какие-то маркетинговые кампании, отчеты, либо искали какие-то инсайты в офлайн-режиме. Сейчас, в эпоху искусственного интеллекта, к этим большим данным в режиме реального времени должны иметь доступ ИИ-агенты. И это требует определенной переработки архитектуры, формирования того, что мы называем Data API — очень важно, чтобы искусственный интеллект, агенты на его основе могли получить к ним доступ.