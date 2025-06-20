Башкирия осталась на третьем месте в рейтинге инвестиционного климата

Башкирия заняла третье место в ежегодном рейтинге инвестиционного климата, который составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ). Итоги национального рейтинга были озвучены сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума.

Лидером стала Москва, на втором месте оказались Татарстан и Нижегородская область. Третье место Башкирия поделила с Подмосковьем.

В 2024 году третье место наряду с Башкирией и Московской областью заняла Тюменская область.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата оценивает усилия региональных властей по благоприятствованию бизнесменам, говорится на сайте АСИ.

Идэль Гумеров