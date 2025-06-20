Bionord Universal стал самым продаваемым реагентом УЗПМ в зимний период 2024/2025

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель современных реагентов под брендом «Бионорд», подвел коммерческие итоги прошедшей зимы. Наибольший вклад в розничную выручку предприятия обеспечил универсальный состав Bionord Universal, подтвердивший статус самого востребованного продукта линейки.

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По словам руководителя направления дистрибутивных продаж Торгового дома УЗПМ Марии Перевозовой, стабильный интерес рынка объясняется сразу несколькими факторами. Универсальный реагент одинаково надежен на магистралях, тротуарах, лестницах, парковках и придомовых территориях: изготовленный по запатентованной технологии «Единой гранулы», он сохраняет работоспособность при температурах до –30 °C, быстро разрыхляет наледь и не повреждает различные виды покрытий.

Дополнительным драйвером роста стала мелкофасованная упаковка. В сезоне-2025 материалы «Бионорд» поступили во все крупные строймаркет-сети страны: «Лемана Про», «Петрович», «Комус», «Строительный двор», а также на маркетплейсы Ozon и Wildberries. Расширение каналов сбыта позволило частным домовладельцам и малому бизнесу оперативно пополнять запасы без обращения к оптовым поставкам.

Позитивную динамику показали и специализированные продукты. Экологичный Bionord Green выбирают для детских площадок и парковых аллей, где важно защитить зеленые насаждения. Bionord Pro востребован на развязках и коммерческих территориях благодаря высокой плавящей способности, а Bionord Pro Plus – на промышленных объектах, на которых требуется быстро удалить массивную ледяную корку без деликатного режима обработки. Вся линейка производится по ГОСТ, имеет низкую коррозионную активность и полностью растворяется.

Материалы «Бионорд» неоднократно отмечены федеральными наградами «100 лучших товаров России», «Российское качество» и «Экология XXI века». Итоги сезона-2025 демонстрируют, что современные противогололедные технологии способны одновременно повышать безопасность движения, снижать эксплуатационные затраты и соответствовать растущим экологическим требованиям зимнего содержания городской среды.

ООО «УЗПМ»