«Искусственный интеллект не сможет заменить человека»

Как человек и искусственный интеллект могут взаимодействовать друг с другом в творческом процессе? Чем занимается первый в России цифровой инфлюенсер? И как AI-технологии могут изменить российский рынок медиа? Эти вопросы Илья Сизов обсудил с генеральным директором продюсерского центра «Инсайт Люди» Алиной Зиннатуллиной в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди» Фото: Пресс-служба продюсерского центра «Инсайт Люди»

— Насколько искусственный интеллект может изменить роль продюсера в ближайшие годы? И каким вы видите взаимодействие между новыми технологиями и человеком в этом творческом процессе?

— На эту тему может существовать масса различных мнений, но в нашем понимании искусственный интеллект и всевозможные AI-системы предназначены не для того, чтобы заменить продюсеров. В первую очередь искусственный интеллект — это некий инструмент, который является новой, инновационной, скажем так, помощью для наших продюсеров. Действительно, мы очень гордимся нашей командой, потому что это те люди, которых мы тщательно подбирали, мы их сильно бережем и абсолютно точно не готовы их заменить на искусственный интеллект. Но если говорить о том, что нужно адаптироваться под какие-то новые существующие тренды, то мы с этим полностью согласны. Именно поэтому мы уже внедряем ИИ в работу и уверены, что таким образом будем добиваться еще более качественных результатов.

— Можете подробнее рассказать о проекте, связанном с AI-блогером?

— Если говорить о нейросетях, то у нас есть несколько направлений, по которым мы уже начали работать. Самое главное — мы запускаем первую в России нейросеть для поиска новых медийных лиц и подписываем контракт с первым в стране блогером, который создан полностью при помощи искусственного интеллекта. Уже с июля мы планируем запустить в работу уникальную AI-систему, которая способна прогнозировать успех будущих звезд в блогинге, на ТВ, а также в кино. И это абсолютно точно не замена продюсеров — это их мощный инструмент для точного выбора более перспективных направлений. И параллельно команда «Инсайт Люди» готовит дебют первого российского блогера, который полностью сгенерирован при помощи ИИ. Его образ, характер, контент разрабатываются на основе очень глубокого и детального анализа аудитории. Скоро он появится в социальных сетях компании и откроет новую эру цифровых медиаперсон. Мы привыкли быть лидерами индустрии, и тут мы наше первенство тоже никому не отдадим.

— С какими вызовами может сталкиваться медиарынок на фоне развития искусственного интеллекта?

— Это опять же создание блогеров при помощи ИИ. Есть переживания у масс, что в какой-то момент люди перестанут быть интересными. Почему? Потому что цифровые аватары могут заменить их, и как будто бы брендам будет интереснее с коммерческой точки зрения работать с цифровыми аватарами, потому что у них будет более прогнозируемый контент, минимальное число рисков, и все будет идти по плану. Но я убеждена в том, что человека никто заменить не сможет, и все-таки искусственный интеллект — это помощь, и воспринимать его нужно именно так. Потому что, по сути, AI-система анализирует миллионы данных, но окончательное решение всегда в данном случае, если говорить о нашей компании, за продюсером. И это такой мощный алгоритмический радар для поиска талантов, который экономит время и, безусловно, снижает риски. Это своего рода суперсила, которую наша команда будет использовать для достижения первенства.