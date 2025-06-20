«Весь мир сейчас меняется под воздействием генеративного искусственного интеллекта»

Может ли искусственный интеллект повысить эффективность бизнеса? В каких сферах AI-технологии окажутся наиболее полезными в ближайшие годы? И как искусственный интеллект может изменить наш мир? Эти и другие вопросы экономический обозреватель Олег Богданов обсудил со старшим вице-президентом, руководителем блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андреем Белевцевым в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Тема этого форума звучит так: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». И здесь, конечно, главный вопрос — технологическое развитие, технологии генеративного искусственного интеллекта. Помимо внутреннего использования, «Сбер» делится своими решениями с российским и международным бизнесом. С вашей точки зрения, какие генеративные технологии смогут сформировать облик будущего?

— Весь мир сейчас меняется под воздействием генеративного ИИ. Это уже не только одно монолитное понятие, которое мы выучили, текстовых моделей, с которыми можно пообщаться в режиме «запрос—ответ», это целое семейство, которое может решать самые сложные задачи. В России мы развиваем семейство моделей GigaChat — это наша флагманская модель, она лучшая среди российских моделей для русского языка. Мы верим, что эта технология обладает совершенно универсальным применением, что подтверждается 15 тыс. клиентов из корпоративного сегмента, которые начали использование нашей модели за 2023-2024 годы.

Почему это важно? Потому что с помощью моделей генеративного искусственного интеллекта мы можем рассматривать практически любую работу, которую сейчас выполняет человек, и искать способы, как часть этой работы автоматизировать. Раньше этим занимались IT-специалисты: надо было описать процесс, прописать требования и перевести в какую-то автоматизированную систему. Но что-то-то не получалось, и эту работу отдавали человеку. Сейчас на основе технологий генеративного ИИ мы можем создавать умных AI-агентов, которые такие работы могут выполнять, даже если процесс не полностью описан и сегодня для него нужен человек. Это не означает, что все люди потеряют работу, но означает, что во многих направлениях нам работать будет гораздо легче, чем раньше.

— Эффективность — это главный вопрос для бизнеса. Как ее может повысить генеративный ИИ в ближайшее время? И какие отрасли получат наибольшее преимущество и выгоду?

— В «Сбере» уже несколько лет идет программа AI-трансформации, и за прошлый год экономический эффект составил более 400 млрд руб. Но поскольку мы только в прошлом году начали активное внедрение генеративного искусственного интеллекта, прогресс в этой области мы стали измерять отдельно, чтобы не смешивать его с теми технологиями, которые внедряли до сих пор. За прошлый год мы оцениваем экономический эффект от его внедрения более чем в 10 млрд руб., а наша цель на текущий год — 50 млрд руб. Таким образом, мы видим, что происходит фактически экспоненциальный рост эффективности от внедрения генеративного ИИ.

В каких областях эффект наиболее достижим? Одной из таких областей являются информационные технологи. Потому что и в области Data Science, и в области разработки программного обеспечения есть много этапов, где теперь современный программист уже не мыслит свою работу без AI-помощников. Например, на нашей платформе для разработчиков GitVerse, а это самая большая российская платформа, буквально на этой неделе мы достигли планку в 100 тыс. зарегистрированных разработчиков в России. И на ней доступны наши AI-помощники — семейство GigaCode. Это модели, которые помогают не только разрабатывать, но и исправлять ошибки, тестировать, и в целом делают работу разработчика более производительной. Более 40% того, что искусственный интеллект предлагает, программисты одобряют, поэтому эта трансформация идет достаточно быстро.

Другая область — это все, что относится к работе с обращениями. Безусловно, в любом процессе работы с обращениями уже и так любая продвинутая компания использовала искусственный интеллект. Но, допустим, у тебя есть компания, в которой есть большое количество B2C-клиентов, есть клиентские обращения, запросы — это могут быть звонки, письма, чаты — самые разные форматы. И генеративный искусственный интеллект позволяет сделать шаг дальше и переходить к поддержке через такие модели того, что раньше моделям не поддавалось, я бы так сказал. Но есть самые неожиданные применения. Потому что мы можем сейчас подходить к сложным областям промышленности, сегодня промышленные компании в России начали активно экспериментировать с этим. Одно из направлений, которые лично мне сейчас очень интересны, — это генеративное проектирование. Поэтому перечень областей, где можно видеть эффект от применения генеративного ИИ, поистине безграничен.

— На форуме АвтоВАЗ представил автомобиль с интегрированной в мультимедийную систему моделью GigaChat. Что это новое направление дает Сбербанку?

— Это действительно новое направление, и мы очень гордимся тем, что АвтоВАЗ принял решение, что именно мы будем партнерами для их нового семейства автомобилей. Это будет первая российская машина, у которой встроено решение на основе генеративного ИИ, что делает жизнь водителя значительно более удобной. Вы не только голосом, но, не запоминая конкретные команды, нормальным человеческим языком можете объяснять машине, что вы от нее хотите: куда поехать, например, или сделать потеплее/похолоднее, поставить любимую музыку, переключить ее и так далее. Для сравнения: для дома у нас есть семейство умных колонок Sber (SberBoom, SberBoom Mini и так далее), теперь в машине есть все то же самое. И теперь вы можете управлять машиной как умным домом, только с опциями навигации, включения музыки и другими сервисами. Мы надеемся, что практика применения GigaChat будет расширяться и на других автопроизводителей. Потому что, если машина поставляется в Россию, сервисы там должны быть такими, которыми водитель может воспользоваться, а не зарубежными.

— Как вы считаете, когда окупится этот проект? С точки зрения монетизации какие планы и перспективы?

— В этом смысле мы уже видим отдачу от наших вложений. Более того, мы считаем, что сама технология и семейство моделей GigaChat — это фундаментальная часть нашей будущей стратегии. Весь бизнес нашей группы в будущем будет AI-native, скажем так.

— Есть похожие предложения зарубежных компаний, китайские, американские разработки, то есть конкуренция присутствует. Как вы себя чувствуете на этом фоне?

— Это, безусловно, очень сложный рынок — там огромное количество очень сильных игроков, гигантские инвестиции, но это же и подтверждает, что весь мир верит в перспективы технологий. Все вкладываются в них, потому что мы понимаем, что за этой технологией будущее. Конкуренция в целом всегда помогает, потому что за счет нее ты каждый день видишь новые образцы лучших технологий в мире и получаешь возможность становиться лучшей версией себя. С другой стороны, сейчас нам очень важно, чтобы в стране сохранилось умение делать эту технологию, а не потреблять готовый продукт. Наша цель — быть в топ-5 мировых компаний по уровню и качеству тех моделей, которые мы умеем создавать, не настраивать под себя, а именно создавать. Мы, наверное, только в начале той волны, которая будет дальше способствовать развитию генеративного искусственного интеллекта. Он будет осваивать все новые и новые знания и модальности специального типа, такие как медицинские снимки, геологические модели, изображения, или управлять станками с ЧПУ. Но для того, чтобы это сделать, ты должен обладать самой технологией производства такого продукта, такой модели. Если мы эту технологию сейчас упустим и потеряем, то у нас будет все очень-очень сложно.