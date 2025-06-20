Euractiv: девять стран ЕС требуют прекратить торговлю с израильскими поселениями

Девять стран-членов Евросоюза призвали к мерам против торговли с израильскими поселениями на палестинских территориях. Бельгия, Ирландия, Испания, Люксембург, Польша, Португалия, Словения, Финляндия и Швеция направили письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас с требованием разработать план по прекращению товарооборота с данными анклавами. Euractiv ознакомился с текстом документа.

Инициатива поступила накануне заседания глав МИД ЕС 23 июня, где также обсудят санкции против израильских министров и радикальных поселенцев. «Речь идет о том, чтобы политика ЕС не способствовала, прямо или косвенно, сохранению незаконной ситуации»,— подчеркнули министры в письме.

Бельгия, выступившая инициатором письма, настаивает на приведении европейской торговой политики в соответствие с международным правом. Евросоюз остается ключевым партнером Израиля с объемом торговли €42,6 млрд в 2024 году, однако доля продукции из израильских поселений не раскрывается.