Число занятых сотрудников в контуре правительства Москвы достигло 900 тысяч

В контур московского правительства входит более 2,5 тыс. организаций, в которых занято свыше 900 тыс. сотрудников, сообщила Ксения Александрова, директор по развитию и работе с клиентами управления кадровых сервисов правительства Москвы.

«Мы активно занимаемся удержанием наших сотрудников, поэтому HR-бренд и развитие бренда работодателя — основные фокусы нашей работы»,— сказала госпожа Александрова на сессии, организованной ИД «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Для развития HR-бренда предстояло понять, что объединяет 900 тыс. сотрудников, и, как сказала госпожа Александрова, они пришли к формуле «Твой город — твое дело». То есть не только быть успешным профессионалом, но и гордиться участием в создании «лучшего города Земли», пояснила она.

Для сотрудников созданы образовательные программы. Для руководящего состава — адаптированные MBA-программы. Чтобы повысить лояльность, отметила госпожа Александрова, работникам дают понять их значимость. В качестве примера она привела акцию с письмами родственникам сотрудников от имени мэра: он благодарил их и рассказывал о вкладе, который их ребенок внес в развитие города.