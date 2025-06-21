22 июня отмечает юбилей народная артистка России, актриса БДТ им. Г. А. Товстоногова Светлана Крючкова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Крючкова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Светлана Крючкова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет кинорежиссер, сценарист, народный артист России Сергей Снежкин:

— Дорогая Светлана Николаевна! Для меня честь и удовольствие произнести приличествующие слова в канун Вашего юбилея. Много лет тому назад на фестивале «Кинотавр», куда мы привезли нашу картину, Вы, посмотрев несколько конкурсных фильмов, сказали замечательную фразу: «Сережа, мы здесь с нашим кино все равно что симфонический оркестр на сраной, провинциальной дискотеке!» Высокомерие, хорошее слово. Означает высокую меру, установленную Вами к искусству, к самой себе, к предназначению и к тем, кто окружает Вас и работает с Вами. Я — один из них. А передо мною были Товстоногов, Мельников, Михалков и еще многие, весьма достойные. Юбилей предполагает восторженность. В оценках, пожеланиях, признаниях. А хочется, и в искусстве в том числе, искренности, то есть того, чем отличается Ваше творчество в русском кинематографе. Потому искренне желаю Вам здоровья и долгих лет, потому что хочется поработать с Вами еще раз. Ваш Сергей Снежкин.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»