Трафик Cloudflare в России упал на 30% после рекомендаций РКН

С начала июня трафик Cloudflare в России сократился примерно на 30%, следует из данных Cloudflare Radar. Ранее Роскомнадзор (РКН) призывал бизнес отказаться от сервиса, но сейчас в ведомстве заявили «Ъ», что информация о снижении трафика «не соответствует действительности», допустив лишь «технические проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров».

Cloudflare предоставляет услуги DNS, CDN и защиту от DDoS-атак. По данным Increv, сервисом пользуются 32,8% топ-10 тыс. мировых сайтов. В рунете, по оценкам RUVDS и EdgeЦентр, через Cloudflare работает около 300 тыс. ресурсов (более 40%).

Эксперты связывают проблемы с блокировками технологии TLS ECH, которую Роскомнадзор считает инструментом обхода ограничений. Это может влиять и на доступ к Twitch, Spotify, Amazon и другим платформам.

Российские аналоги (G-Core Labs, CDNvideo) пока не покрывают весь функционал Cloudflare, а их тарифы дороже.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Защита попала под фильтрацию».