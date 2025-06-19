ПСБ профинансирует строительство межвузовского кампуса в Уфе
ПАО «Банк ПСБ» (ПСБ) станет финансовым партнером строительства межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) в Уфе. Соответствующее соглашение подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Башкирии Радий Хабиров на Петербургском международном экономическом форуме.
Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Башкирии Радий Хабиров
Фото: пресс-службы ПСБ, Коммерсантъ
В рамках НОЦ уже открыты IQ-парк и Геномный центр, а в перспективе планируется строительство учебно-лабораторного корпуса и гостиницы. Общая площадь объектов превысит 140 тыс. кв. м.
Петр Фрадков отметил, что развитие науки и образования является основой технологического суверенитета страны. Он подчеркнул, что создание кампуса в Уфе откроет новые возможности для подготовки специалистов. Радий Хабиров выразил уверенность в успешном сотрудничестве с ПСБ, добавив, что проект строительства кампуса является амбициозным и важным для республики.