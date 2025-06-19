У данных затраты велики

Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала намерения Минцифры по взиманию платы с коммерческих компаний (операторы связи, банки и другие организации) за обращения к госорганам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Система позволяет органам власти и организациям, подключенным к ней, обмениваться данными, например компании могут проверить действительность паспорта клиента. Плата почти 5 руб. за каждый запрос является, по мнению АБД, чрезмерной и приведет к росту стоимости товаров и услуг на цифровых платформах и сервисах. По данным Минцифры, «коммерческий» трафик СМЭВ оценивается в 30 млрд запросов, что эквивалентно 150 млрд руб. платежей в год, хотя в проекте указаны гораздо более скромные ориентиры по их сборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Последняя редакция разработанного Минцифры проекта постановления правительства о взимании платы в размере 4,94 руб. с коммерческих компаний за каждое обращение через СМЭВ (используется госорганами для обмена данными для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме) не соответствует запросу бизнеса, указывает Ассоциация больших данных (АБД; объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.) в отзыве к документу.

Инициатива приведет к существенной финансовой нагрузке на коммерческие организации и, соответственно, росту стоимости товаров и услуг для пользователей цифровых платформ и сервисов, полагают в ассоциации.

Поясним, что к СМЭВ могут подключиться для взаимодействия с госорганами и коммерческие компании — банки, операторы связи и другие организации. Например, они могут отправить запрос на проверку действительности паспорта гражданина, данных о недвижимости, транспортных средствах. Взимание платы разработчик объяснял необходимостью в дополнительных средствах на развитие и работу информационных систем, используемых для оказания государственных и муниципальных услуг. Предполагаемый ежегодный доход начиная с 2026 года от реализации инициативы по проекту Минцифры оценен в 22,9 млн руб., однако на деле речь идет о гораздо более масштабных затратах на поддержание информационной инфраструктуры, признают в Минцифры. «Резкий рост нагрузки со стороны банков создает необходимость постоянно доумощнять инфраструктуру электронного правительства за счет бюджетных средств. Коммерческий трафик увеличился за последние три года в три раза. Сейчас, например, коммерческий трафик СМЭВ составляет около 30 млрд запросов в год»,— рассказали “Ъ” в министерстве. Это, отметим, позволяет оценить поток платежей в 150 млрд руб. в год, что делает беспокойство АБД оправданным.

Документ в текущей редакции отличается от позиции АБД в отношении платного доступа к госданным, например не предусматривает дифференциацию тарифов, разделение категорий данных на обязательные / необязательные к получению или проверке бизнесом. В качестве компромисса АБД предлагает в том числе не брать плату за обращения, необходимые для исполнения нормативных требований, определить наиболее нагруженные виды сведений СМЭВ и установить для них параметры оптимальной нагрузки в рамках одного запроса и тарификации за превышение установленных норм трафика. Кроме того, бизнес выступает за бесплатный доступ или взимание платы по пониженному тарифу для обращений, если бенефициаром запроса является гражданин (например, банк с согласия гражданина может забрать данные о его новом паспорте с «Госуслуг» через СМЭВ). В Минцифры изучают всю обратную связь по проекту, в том числе от ассоциации, заявили “Ъ” в ведомстве.

Венера Петрова