Как сервис для заказа такси влияет на экономику России? Должны ли платформы нести социальную ответственность? И как сделать поездки еще доступнее для граждан? Эти и другие вопросы Илья Сизов обсудил с директором по корпоративным отношениям и связям с органами государственной власти «Яндекс Такси» Антоном Петраковым в студии “Ъ FM” на ПМЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Яндекс Такси» Фото: пресс-служба «Яндекс Такси»

— В последние несколько лет очень масштабировалась платформенная экономика, и такси стало неотъемлемой частью транспортной системы. На ваш взгляд, какой эффект «Яндекс Такси» как платформа оказывает прежде всего на экономику страны и структуру занятости в разных городах?

— По расчетам исследователей, вклад «Яндекс Такси» в экономику — это 0,5% ВВП, из которых 0,3% ВВП — это косвенный эффект, то есть синергетические эффекты, оказываемые на занятость, на смежные отрасли, на экономию времени или денег благодаря сервису. Порядка 50% водителей, которые подключены к платформе (в целом по стране задействованы 1 млн водителей), — это люди, которые подрабатывают в такси. Это частичная и временная занятость, как правило, менее 20 часов в неделю. Люди приходят в отрасль, чтобы получить какой-то дополнительный доход. И это оказывает важный социальный эффект на занятость, на доходы, на развитие экономики предложений. С точки зрения взаимодействия с другими отраслями мы видим значимый вклад цифровых платформ, в частности, «Яндекс Такси» как одной из крупнейших площадок в стране во взаимодействие и с автопромом, и с банковским страховым сектором, и, конечно, с общественным транспортом.

— Раз платформы оказывают существенное влияние на экономику, должны ли они нести какую-то социальную ответственность? В каком формате, если да?

— Я приведу пример, который нас касается, — это перевозки детей на такси. Мы этим вопросом занимаемся с 2017 года, уже практически десять лет. Мы на данный момент расширили географию, где есть возможность вызвать такси с детским креслом, практически до 370 городов. За прошлый год мы увеличили на 40% количество водителей, которые такую услугу оказывают. Следующий шаг — это работать над ценовой доступностью, потому что не все водители ездят на автомобилях с детскими креслами. Нам важно повышать, как мы это называем, «окресливание» — количество авто хотя бы с одним креслом в багажнике. Во-первых, мы будем привлекать дополнительно водителей. Во-вторых, мы все-таки хотим постепенно уйти от необходимости платы за пользование детским креслом при изменении тарификации, в общем-то, ближе к концу года, я надеюсь, отменить эту плату. Это позволит снизить стоимость. В-третьих, я бы хотел отметить многодетные семьи. Мы видим для себя возможности какие-то социальные инициативы проявлять: ввести определенные скидки. Мы сейчас работаем над интеграцией с «Госуслугами», чтобы бесшовно в режиме онлайн получать информацию о том, имеет ли гражданин статус многодетного, и уже при понимании этого давать определенную скидку.