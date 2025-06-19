«Мы растем не только в пользователях, но и в просмотрах»

С какими вызовами сталкиваются российские медиаплатформы? Почему отечественные площадки пользуются спросом за рубежом? И сложно ли стать популярным блогером в России? Об этом Илья Сизов побеседовал с заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергеем Косинским в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга» Фото: Пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

— Цифровые медиа уже пришли на смену традиционному ТВ. С какими вызовами или, может быть, трудностями в связи с этим сталкивается Rutube и другие медиаплатформы вашей группы?

— В последнее время Rutube достаточно сильно вырос, и наша ежемесячная метрика на текущий момент составляет 80 млн пользователей. Если сравнивать с маем предыдущего года, мы получили рост в 72%. Растем мы не только в пользователях, но и в просмотрах. В прошлом году была цифра 18,4 млрд просмотров, а в этом году мы уже остановились на 21,9 млрд (за январь-май 2025 года). Это говорит о том, что наша площадка становится популярной. Но не только у обычных пользователей, а еще и у хакеров. Кибербезопасность — это самый главный вызов на текущий момент. Количество атак с прошлого года увеличилось в два-три раза. Если в 2024-м мы отразили порядка 100 атак, то в этом году, мы думаем, их будет гораздо больше. Сказать о том, что атаки стали сложнее, ничего не сказать. Например, мы отражали атаки, которые были размером в 1 Тбит/с, одни из самых мощных в истории рунета. Это говорит о том, что, скорее всего, этот объем будет расти и дальше. Наши пользователи, кстати, эти атаки не заметили, ни одной жалобы нам не поступило. Наши зрители в этом отношении защищены. Но мы не стоим на месте. Чтобы обеспечить защиту в дальнейшем, мы развиваем это направление, привлекаем подрядчиков. Например, сотрудничаем с «Икс Холдинг»: мы вместе создаем анти-DDoS-систему, пользуемся их решениями WAF (Web Application Firewall), чтобы наш пользователь спокойно мог смотреть те прекрасные видео, которые у нас есть на площадке.

— Как вы объясняете то, что Rutube активно смотрят за рубежом?

— Наша площадка в принципе доступна во всем мире. Первое объяснение — это русская диаспора за рубежом. Если взять топ-3 стран, это Казахстан — 147 млн просмотров на текущий момент за полгода, Беларусь — 126 млн просмотров и, удивительно, но это США — 144 млн за полгода. Они смотрят новостной контент и развлекательные шоу. Есть еще хорошие цифры в Индонезии, там нас смотрят в десять раз активнее, чем в прошлом году. Объясняется это тем, что индонезийцы начали заливать на нашу платформу свой контент. Они его смотрят на локальном языке. Пока разбираемся с этим феноменом.

— А какие метрики вы считаете критерием успеха?

— Раньше мы считали ежемесячные метрики. На текущий момент мы считаем, сколько наш пользователь проводит времени на платформе. Это ключевая метрика, и за нее мы боремся с нашими конкурентами. Но главным конкурентом мы сейчас считаем на самом деле улицу и отдых.

— Вы применяете искусственный интеллект в работе своего направления?

— Да, в каждом из направлений, которое можно охарактеризовать как техническое. Начиная от рекомендательных систем, которые функционируют на каждой из наших платформ, заканчивая автомодерацией, которая у нас называется «Око Саурона». Объясню, как это работает. Загружается контент на нашу площадку, его объем — где-то 1 млн видео ежедневно, средний хронометраж — 21 минута. Если смотреть все это обычным способом, то, мне кажется, никаких человеческих ресурсов не хватит. Понимая эту проблему, два года назад мы создали систему автомодерации, которая фиксирует нарушения в кадре, подсвечивает модератору, и модератор уже верифицирует ее. В 99,9% случаев автомодерация опознает нарушение, и это видео уходит в бан. Среднее время модерации — 4 минуты.

— Основу контента все-таки производят не профессиональные журналисты, а блогеры, как вам кажется, может ли блогером стать каждый? Или нужно какое-то специальное образование?

— Я бы переформулировал вопрос. Звучал бы он так: профессия ли «блогер»? Да, это профессия. Можно ли стать блогером, не имея специального образования? Наверное, как и в любой профессии, можно сказать, что да. Для того чтобы облегчить, кстати, жизнь начинающих контентмейкеров, мы создали курс, который называется «Академия блогеров». Это онлайн-школа с офлайн-семинарами, мы будем их проводить в собственном помещении, которое будет открыто в Москве. Эта программа разрабатывается с одним из российских вузов для обучения блогеров: они узнают, как привлекать и удерживать аудиторию, как с ней коммуницировать. Мне кажется, это очень важно — помогать начинающим блогерам в этом направлении. Мы этот шаг сделали.