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Теракт в Буденновске: 30 лет спустя

В 1995 году боевики Шамиля Басаева захватили в заложники 1,5 тысячи жителей города

14 июня 1995 года группа из 195 боевиков под руководством полевого командира Шамиля Басаева ворвалась в Буденновск и захватила в заложники около 1,5 тыс. жителей города. Террористы удерживали их в районной больнице №2 в условиях сильной жары, требуя прекратить военную операцию федеральных сил в Чечне и начать переговоры. В результате погибли 129 человек, 400 получили ранения. 20 июня боевики отпустили заложников. В фотогалерее «Ъ-Кавказ» — события шести дней теракта.

Захват больницы 14 июня

Захват больницы 14 июня

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Захват больницы 14 июня

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

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Шамиль Басаев (слева) отвечает на пресс-конференции в захваченной его боевиками больнице

Шамиль Басаев (слева) отвечает на пресс-конференции в захваченной его боевиками больнице

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Российские военные готовятся к штурму захваченной больницы

Российские военные готовятся к штурму захваченной больницы

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Женщины вывешивали из окон больницы ткани, подавая сингал о заложниках

Женщины вывешивали из окон больницы ткани, подавая сингал о заложниках

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев потребовал привести в больницу журналистов под угрозой расстрела заложников

Шамиль Басаев потребовал привести в больницу журналистов под угрозой расстрела заложников

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Бойцы группы спецназначения «Альфа» штурмуют захваченную боевиками больницу

Бойцы группы спецназначения «Альфа» штурмуют захваченную боевиками больницу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Освобожденные из захваченной больницы заложники

Освобожденные из захваченной больницы заложники

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Освобожденные заложники покидают больницу

Освобожденные заложники покидают больницу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В основном террористы удерживали в заложниках женщин и детей

В основном террористы удерживали в заложниках женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Заложников держали без еды и воды шесть суток

Заложников держали без еды и воды шесть суток

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

18 июня утром начались переговоры премьера Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым. В полночь российские войска прекратили боевые действия в Чечне

18 июня утром начались переговоры премьера Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым. В полночь российские войска прекратили боевые действия в Чечне

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Итогом переговоров стало подписание моратория на боевые действия. 20 июня боевики прибыли в Чечню, где отпустили заложников

Итогом переговоров стало подписание моратория на боевые действия. 20 июня боевики прибыли в Чечню, где отпустили заложников

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев ликвидирован в ходе спецоперации в 2006 году в Ингушетии

Шамиль Басаев ликвидирован в ходе спецоперации в 2006 году в Ингушетии

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

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Шамиль Басаев (слева) отвечает на пресс-конференции в захваченной его боевиками больнице

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Российские военные готовятся к штурму захваченной больницы

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Женщины вывешивали из окон больницы ткани, подавая сингал о заложниках

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев потребовал привести в больницу журналистов под угрозой расстрела заложников

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Бойцы группы спецназначения «Альфа» штурмуют захваченную боевиками больницу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Освобожденные из захваченной больницы заложники

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Освобожденные заложники покидают больницу

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В основном террористы удерживали в заложниках женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Заложников держали без еды и воды шесть суток

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

18 июня утром начались переговоры премьера Виктора Черномырдина с Шамилем Басаевым. В полночь российские войска прекратили боевые действия в Чечне

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Итогом переговоров стало подписание моратория на боевые действия. 20 июня боевики прибыли в Чечню, где отпустили заложников

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Шамиль Басаев ликвидирован в ходе спецоперации в 2006 году в Ингушетии

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп

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