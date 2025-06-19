Теракт в Буденновске: 30 лет спустя

14 июня 1995 года группа из 195 боевиков под руководством полевого командира Шамиля Басаева ворвалась в Буденновск и захватила в заложники около 1,5 тыс. жителей города. Террористы удерживали их в районной больнице №2 в условиях сильной жары, требуя прекратить военную операцию федеральных сил в Чечне и начать переговоры. В результате погибли 129 человек, 400 получили ранения. 20 июня боевики отпустили заложников. В фотогалерее «Ъ-Кавказ» — события шести дней теракта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захват больницы 14 июня

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ Захват больницы 14 июня

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ