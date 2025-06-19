На строительство катка в Баймаке нашли нового подрядчика

Управление капитального строительства Башкирии заключило контракт на строительство крытого катка в Баймаке с ООО «Геострой» по начальной цене — за 334,7 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Второй участник конкурса, неназванный в протоколе, предлагал исполнить его дешевле — за 324,66 млн руб.

Выполнить работы необходимо до августа 2027 года.

Площадь строения составит 2,4 тыс. кв. м, в нем будет хоккейная площадка с трибунами на 108 зрителей. Также планируется возвести пристрой площадью 860 кв. м с административными, бытовыми и инженерными помещениями.

В октябре 2022 года, как сообщал «Ъ-Уфа», Управление капитального строительства Башкирии по итогам конкурса заключило контракт на строительство крытого катка в Баймаке с ООО «СБС-строй» за 330 млн руб. (на 0,15% дешевле начальной цены). В том же году контракт был расторгнут.

ООО «Геострой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 2011 года. Владельцем является Рустам Хажиев, которому принадлежат 99,9%, по 0,5% у Юрия Гребенщикова Радика Мухаметьянова. Выручка в 2024 году составила 354,36 млн руб., чистая прибыль — 2,63 млн руб. В этом году компания заключила один госконтракт с администрацией Чишминского района на строительство малоэтажного жилого комплекса в селе Еремеево за 618 млн руб.

Майя Иванова