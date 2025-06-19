За дороги осудили без мата

В Нижнем Новгороде повторно осудили бывшего регионального министра транспорта Вадима Власова, обвиненного в злоупотреблениях при госзакупках по содержанию автомобильных дорог. В 2023 году ему назначили реальный срок, который был отменен из-за перенесенных судьей в текст приговора нецензурных выражений прослушки свидетелей. При повторном процессе экс-министра наказали мягче, назначив ему четыре года принудительных работ. Суд согласился с обвинением, что Вадим Власов давал незаконные указания директору госзаказчика Денису Цветкову по поводу контрактов с определенными подрядчиками, но не нашел оснований для материального ущерба. Обвиняемого Цветкова наказали условным сроком. Вадим Власов, работающий сейчас в Санкт-Петербурге, сообщил, что считает себя невиновным, но поблагодарил судью за более мягкий приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов с супругой после оглашения приговора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов с супругой после оглашения приговора

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Советский райсуд огласил приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадиму Власову и бывшему директору госучреждения «Главное управление автодорог» (ГУАД) Денису Цветкову, обвинявшимся в служебных злоупотреблениях.

По данным гособвинения, в 2018 году нижегородский министр отдавал руководителю ГУАД незаконные устные указания, настаивая, чтобы учреждение не заключало госконтракты на содержание дорог в нескольких районах Нижегородской области с победителями торгов ООО «Дорожник», «Девис» и «Княгининская ДСК» предпринимателя Ивана Семова. Госзаказчик отменил итоги аукционов с данными организациями якобы из-за несоответствия их банковских гарантий, однако они затем оспорили решения через УФАС и заключили госконтракты.

По версии следствия, министр Вадим Власов действовал в интересах другого предпринимателя Александра Васина. По одному из эпизодов обвинения, перейти к нему на субподряд в ГУАД уговаривали конкурентов, которые снижали цену на дорожных аукционах. А Денис Цветков просил организации, конкурирующие с компаниями господина Васина, не принимать участия в торгах. На следствии руководитель ГУАД дал показания на министра транспорта.

По мнению гособвинителя, своими действиями бывший чиновник нанес урон авторитету нижегородского министерства и «создал мнение о некомпетентности, безнаказанности и вседозволенности действий госслужащих».

Вадим Власов утверждал, что, будучи министром, не вникал в детали торгов ГУАД и не отдавал каких-либо распоряжений по поводу их победителей, просил у суда полного оправдания, заявляя, что Денис Цветков его оговорил в надежде избежать наказания. «Следователь считает, что 99% своего времени я занимался только Пильнинским районом, Семовым и Васиным. Это ерунда на постном масле. В большей степени я занимался вопросами транспорта и федерального финансирования, а содержанием дорог — ГУАД. В их вопросы я не лез», — говорил экс-министр на судебном допросе.

Изначально обоих обвиняемых осудили в 2023 году, причем бывшему министру транспорта Нижегородской области назначили четыре года заключения и взяли под стражу. Однако этот приговор был отменен по формальным основаниям – в его текст судья наряду с показаниями свидетелей перенес и данные прослушки с нецензурными выражениями.

Обсценная лексика по закону не может входить в приговор, и Вадим Власов был освобожден.

Повторно рассмотрев это уголовное дело после отмены приговора, суд решил заменить наказание Вадиму Власову на четыре года принудительных работ с отчислением 15% от заработка в доход государства. Также бывшему министру запретили в течение трех лет занимать должности на госслужбе. Учитывая, что ему зачли отбытые в СИЗО и под домашним арестом месяцы из расчета день за два, принудительная отработка на государство будет покороче.

Второй обвиняемый Денис Цветков был осужден на 2,5 года условно с испытательным сроком два года. Судья Наталья Багаутдинова разъяснила обоим осужденным, что если они нарушат условия отбывания наказания, то его могут заменить на реальное заключение. В уголовном деле сначала фигурировал ущерб в 39,1 млн руб., причиненный дорожным подрядчикам действиями обвиняемых. Однако в оглашенной части приговора ссылки на какой-либо ущерб отсутствовали.

Вадим Власов, который сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге, назвал второй приговор более объективным, чем предыдущий. «Спасибо судье, что она более детально разобралась в этом деле. Я по-прежнему не признаю ту вину, которая мне вменяется. Не могу пока сказать, буду ли обжаловать этот приговор», — сообщил бывший министр. По его словам, почти за шесть лет следствия и суда он практически получил юридическое образование по уголовному процессу и ясно понимает, что такое принудительные работы и какова будет дальнейшая процедура. Он также поблагодарил всех, с кем работал в «прекрасной Нижегородской области» и достигал результатов в дорожном хозяйстве и транспортной реформе. Второй осужденный Денис Цветков от комментариев отказался.

Роман Кряжев