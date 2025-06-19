Эксперт: строительство ВСМ «Москва—Сочи» может стартовать не ранее 2045 года

Реализация проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва—Сочи» возможна не ранее 2045 года. Об этом сообщил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин в интервью РБК ТВ Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам эксперта, ключевая проблема — высокая стоимость строительства. «Нам нужно, во-первых, поднабраться опыта по эксплуатации того, что мы сами сегодня соорудим, во-вторых — стоимость магистрали до Сочи очень высокая, и я боюсь, что в пределах 2030-2032 годов у бюджета страны не будет таких ресурсов», — отметил он.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил на ПМЭФ, что полноценное движение по ВСМ «Москва—Санкт-Петербург» планируют запустить в 2028 году. В дальнейшем линию намерены продлить до Адлера, Рязани и Нижнего Новгорода.

Стоимость магистрали до Адлера ранее оценили в 3,2 трлн руб. Проект входит в федеральную программу развития скоростного железнодорожного сообщения до 2036 года.

Анна Гречко