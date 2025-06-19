Запуск парома между Сочи и Трабзоном перенесли на середину июля

Запуск морского пассажирско-грузового сообщения между портами Сочи и Трабзон перенесли на середину июля 2025 года. Об этом рассказал «Ъ-Сочи» генеральный директор компании «СВС Шипинг» Сергей Туркменян, подчеркнув, что ориентировочные даты начала перевозок смещены на период с 15 по 20 июля. По словам господина Туркменяна, перенос связан с тем, что «портовая инфраструктура курорта еще не до конца подготовлена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Перевозки по морскому маршруту между Турцией и Сочи изначально планировалось начать в декабре 2024 года, однако сроки старта проекта неоднократно переносились. Весной 2025 года запуск грузо-пассажирской линии снова оказался в повестке, и тогда начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев заявлял о полной готовности сочинского центрального таможенного поста к проведению всех необходимых процедур контроля. Тем не менее реализация проекта была вновь отложена.

Причинами сдвига сроков стали сразу несколько факторов: неблагоприятные погодные условия в акватории Черного моря, совпадение запланированных дат с праздником Рамадан в Турции, а также отсутствие необходимой технической готовности курортной инфраструктуры порта Сочи. Эти обстоятельства сделали невозможным своевременное начало движения.

В качестве основного судна для линии задействован паром Seabridge, способный принимать на борт до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. В составе инфраструктуры судна предусмотрено 112 кают и 93 посадочных места в экономклассе. Время в пути между портами составит около 12 часов. Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. При этом техническая подготовка судна к началу работы уже завершена.

По словам генерального директора компании-оператора «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, в случае устойчивого спроса будет рассмотрен вопрос о запуске второго судна. Окончательное решение будет приниматься на основе динамики пассажиропотока в первые месяцы эксплуатации маршрута.

Сергей Туркменян также напомнил, что последний регулярный рейс парома между Сочи и Турцией состоялся в 2011 году. До этого с 1993 по 2011 год на линии курсировали до пяти пассажирских судов.

«Ъ-Сочи» писал, что морские круизы на пассажирском лайнере «Князь Владимир» официально прекращены из-за повышенной военной угрозы для гражданского судоходства в Черном море. Теплоход, связывавший город с Крымом и Абхазией, теперь находится в порту Новороссийска, а будущее круизной программы остается неопределенным.

Мария Удовик