Круизы из Сочи на теплоходе «Князь Владимир» отменили из-за угрозы в Черном море

Морские круизы с отправлением из Сочи на пассажирском лайнере «Князь Владимир» официально прекращены. Как сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на ФГПУ «Росморпорт», причина — повышенная военная угроза для гражданского судоходства в акватории Черного моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал теплохода «Князь Владимир» Фото: портал теплохода «Князь Владимир»

Решение о приостановке круизной навигации коснулось маршрутов, проходивших через порт Сочи. Теплоход «Князь Владимир» на протяжении нескольких лет связывал город с Крымом и Абхазией, выполняя регулярные рейсы в период курортного сезона. Однако в этом году круизы отменены по соображениям безопасности. В «Росморпорте» отметили, что речь идет о прямой угрозе гражданским судам в черноморской акватории.

С начала навигации в 2017 году круизная программа, реализуемая ООО «Черноморские круизы», стала визитной карточкой морского туризма на юге России. После первых рейсов по маршруту Сочи — Крым маршрут был расширен до Абхазии. Однако в 2020 году навигация была впервые прервана из-за ограничений Роспотребнадзора в связи с пандемией COVID-19. После возобновления рейсов теплоход вновь обслуживал маршруты, пока в 2024 году не были зафиксированы очередные риски, связанные с безопасностью.

Пока девятипалубный теплоход «Князь Владимир», рассчитанный на 800 пассажиров и 250 членов экипажа, размещен в порту Новороссийска. Там же зарегистрирована управляющая компания — ООО «Черноморские круизы». По данным «СПАРК-Интерфакс», оператор осуществляет деятельность в сфере морских пассажирских перевозок и входит в структуру ФГПУ «Росморпорт».

В 2024 году финансовые показатели компании оказались убыточными и составили 224 млн руб. На фоне приостановки рейсов перспективы возобновления круизной программы остаются неопределенными, в том числе для туристического сегмента Краснодарского края и близлежащих регионов.

Мария Удовик