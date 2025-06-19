Производитель Sukhoi Superjet уволит более четверти менеджеров в Москве

Объединенная авиастроительная корпорация планирует сократить порядка 1,5 тыс. сотрудников в Москве. Об этом сообщил гендиректор структуры «Ростеха» Вадим Бадеха, отметив, что это «больше четверти управленческих кадров».

«Это не конструкторские бюро — это чисто управленческий состав,— сказал господин Бадеха РБК.— Мы говорим не просто о сокращении персонала, а о повышении эффективности и производительности труда». Он отметил, что ОАК ставит целью повысить производительность труда на 30% к 2030 году.

По состоянию на конец 2023-го численность персонала корпорации составляла 93,4 тыс. человек. Согласно отчету производителя самолетов SJ-100 и МС-21, доля административно-управленческих сотрудников была ниже 10% (чуть более 9,3 тыс. человек), остальные — производственный персонал.