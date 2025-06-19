Певица Ани Лорак получила гражданство РФ

Украинская певица Каролина Куек (сценический псевдоним — Ани Лорак) получила российский паспорт, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в окружении артистки. Утверждается, что гражданство РФ ей предоставили 9 июня. Заявление на его получение она подала в феврале 2024 года.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области, в 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014-го живет в России. В 2016 году представитель артистки говорил, что она не намерена менять гражданство. В сентябре 2022 года она опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором заявила, что выступает за мир и любит Украину. В том же году украинские власти внесли певицу в санкционный список.