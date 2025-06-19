Взятки посчитали подкупом

Нижегородский областной суд пересмотрел наказание бывшему гендиректору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю, которого ранее приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб. за взятки и фиктивное трудоустройство супруги. Верховный суд отменил этот приговор, поскольку в инкриминируемый период фигурант не являлся должностным лицом, и защита попросила оправдать осужденного. Однако суд переквалифицировал эпизоды со взятками на статью о коммерческом подкупе и аннулировал наказание за превышение полномочий. Срок наказания сократили на три года, а штраф — вдвое. Осужденный и защита пока не определились, будут ли обжаловать решение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай (справа) в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший гендиректор «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай (справа) в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу защиты экс-гендиректора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая, осужденного в 2023 году на 13 лет колонии строгого режима со штрафом 200 млн руб. за взятки от контрагентов компании и фиктивное трудоустройство жены. В 2016-2019 годах фигурант брал откаты от поставщиков ООО деньгами, смартфонами и планшетами, а также кофеварками и банной купелью через снабженцев компании Олега Подановича и Дениса Козлова, и завхоза Константина Миниха. Подношения оценивались в 1-3% цены контрактов с контрагентами, взамен проштрафившихся поставщиков не наказывали или заключали с ними дополнительные соглашения, а также обеспечивали своевременную оплату товаров и услуг. Как писал «Ъ-Приволжье», часть бытовой техники следователи нашли в служебной квартире Вячеслава Югая при обысках, а на корпоративной даче обнаружили банную купель, привезенную в качестве взятки.

Также гендиректор превысил полномочия, трудоустроив в столичный офис структуры «Газпрома» супругу Елену Югай ведущим инженером по организации труда. На деле она не проработала ни дня, однако получила зарплату 623 тыс. руб. и пользовалась служебными машинами, доказало следствие. Вячеслав Югай не признал вину ни по одному из вмененных ему преступных деяний и назвал свое уголовное дело провокацией. Его бывшие подчиненные и руководитель ООО ФСК и «ФСК-Проект» Александр Усанов, купивший в качестве взятки телевизор Samsung, технику Apple и японскую дубовую бочку, отделались условными сроками. Перед приговором господин Миних даже сумел восстановиться на работе через суд, однако сейчас данных о нем на сайте компании нет.

Приговор в отношении Вячеслава Югая устоял в апелляционной и кассационной инстанциях и был обжалован в Верховном суде, который в апреле 2025 года отправил уголовное дело на пересмотр.

ВС РФ решил, что в инкриминируемый период гендиректор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не являлся должностным лицом по примечанию 1 к ст. 285 УК РФ.

Поправки к Уголовному кодексу о привлечении таких лиц за преступления против госслужбы и госвласти были приняты в 2021 году, а Вячеслав Югай занимал должность в 2010-2019 годах, и не подпадал под статью о получении взяток. «С учетом определения Верховного суда РФ был нарушен принцип законности приговора, закрепленный в ст. 3 Уголовного кодекса. В этой связи данный приговор в отношении моего подзащитного подлежит отмене»,— напомнил адвокат Михаил Чурбанов, попросив суд полностью оправдать своего доверителя за отсутствием состава преступления.

Гособвинитель, напротив, счел наказание чрезмерно мягким. Он просил запретить Вячеславу Югаю занимать руководящие должности и указать в приговоре реквизиты для оплаты штрафа.

Осужденный Югай в судебных прениях также ссылался на определение Верховного суда: «Приговор незаконен. Так как я не являлся должностным лицом, то предъявленное мне обвинение также незаконно. Виновным себя не признаю по всем эпизодам». В своем последнем слове он отметил, что суды «проигнорировали очевидные нормы Уголовного кодекса», и он пять лет незаконно находится под стражей и должен быть полностью оправдан.

Судьи отменили наказание Вячеславу Югаю по эпизоду с превышением полномочий за отсутствием заявления потерпевшей компании, а эпизоды по взяткам переквалифицировали на более мягкую статью о коммерческом подкупе (204 УК РФ).

В итоге подсудимому назначили 10 лет колонии строгого режима, сократив прежний срок на три года и уменьшив размер штрафа вдвое, до 100 млн руб. Также приговор был дополнен реквизитами для оплаты штрафа, как и просил прокурор. Кроме того, из резолютивной части приговора исключили указание на взыскание арестованного имущества и денег осужденного — московской квартиры с гаражом, мотоцикла Ducati Diavel, $10 тыс. и €10 тыс. и 1,7 млн руб. Ранее в счет оплаты прежнего штрафа с Вячеслава Югая списывали 24,1 тыс. руб. с его заработка в исправительной колонии №6 во Владимирской области.

С перспективами обжалования приговора осужденный и защита определятся, когда получат полный текст решения, сообщил «Ъ-Приволжье» господин Чурбанов.

Роман Рыскаль