НСК: россияне больше всего доверяют телевизионной рекламе

31% россиян больше всего доверяют ТВ-рекламе, при этом 47% считают, что она помогает ориентироваться в товарах, услугах и брендах. Об этом рассказала руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК Лариса Щипанова на конференции «МедиаФорсайт», организованной ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ-2025.

По ее словам, в среднем 64% россиян смотрят телевизор ежедневно (всего в 2024 году аудитория ТВ составляла 136 млн человек). При этом 67% потребителей признаются, что видят рекламу на ТВ чаще, чем в других медиа.

«Телевизионная реклама помогает разобраться в многообразии (товаров и брендов.— "Ъ"). Вернусь в 2022 год, когда привычные бренды ушли, появилось очень-очень много новых. И именно потребители, по 50–70% опрашиваемых, говорили: нам нужен телевизор, рекламируйте, пожалуйста, эти товары. Нам нужна информация, мы купим, если увидим рекламу по телевидению, потому что это проверено и надежно»,— рассказала Лариса Щипанова.

По данным госпожи Щипановой, 55% медиаинвестиций рекламодателей в России приходится на ТВ.