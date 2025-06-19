Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по спору между итальянским кредитором и владельцем торгового центра «Южный». Сумма претензий составляла 3 млрд руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд прекратил дело о продаже ТРЦ «Южный» в Казани за 3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд прекратил дело о продаже ТРЦ «Южный» в Казани за 3 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спор длился три года. В 2022 году итальянский банк UniCredit обратился в суд с требованием продать ТРЦ «Южный» за долги владельца — ЗАО «Казстройинвест» — в размере $34 млн или 3 млрд руб. Застройщик подал встречный иск, требуя снять ипотечные обременения с торгового центра.

Позднее кредитором стала итальянская компания AD Advisory, которая сменила UniCredit.

ТРЦ «Южный» был построен в 2004 году, реконструировался в 2008–2011 годах и в 2020 году. Общая площадь двух зданий торгового центра составляет около 131 тыс. квадратных метров.

Анар Зейналов