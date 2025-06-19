МегаФон и ММК создадут цифровой угольный склад

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и МегаФон договорились о создании цифрового угольного склада для улучшения управления качеством сырья в коксохимическом производстве. Проект, представленный на ПМЭФ-2025, направлен на повышение эффективности производства чугуна и сокращение расхода угольной шихты на 25%, сообщили в пресс-службе МегаФона

Генеральный директор ММК Павел Шиляев и генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан подписали соглашение о сотрудничестве. Цифровой двойник склада обеспечит специалистам ММК доступ к информации о наличии и перемещении угольных концентратов, а также онлайн-мониторинг ключевых механизмов. Это позволит оптимизировать планирование загрузки агрегатов и повысить качество продукции.

«Строительство частной корпоративной сети, создание цифрового двойника склада железорудного сырья, автоматизация проверки и аттестации металлопродукции — результаты внедрения этих решений уже высоко оценили на производстве. Проект цифрового угольного склада станет очередным шагом в оптимизации производственных процессов на предприятии»,— подчеркнул генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

Внедрение системы контроля угольного концентрата начнется в 2025 году, а запуск первой очереди склада намечен на начало 2026 года, отметили в пресс-службе комбината.

«ММК последовательно внедряет передовые цифровые решения для повышения эффективности производства. Успешный опыт автоматизации транспортировки и складирования железорудного сырья в цехе подготовки агломерационной шихты стал отправной точкой для масштабирования подобных решений на другие переделы. Цифровой контроль за технологическими процессами, минимизация влияния человеческого фактора, а также повышение качества продукции — приоритеты ММК, и цифровые технологии позволяют эффективно решать эти задачи»,— прокомментировал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.