Главные новости за 18 июня. Воронеж, Липецк, Тамбов, Белгород
Воронежские следователи задержали бывшего главу Борисоглебска
Бывшему высокопоставленному воронежскому полицейскому запросили реальный срок
В ОЭЗ «Липецк» могут построить завод изоляционных материалов за 6,3 млрд рублей
В Липецкой области может появиться завод лаков за 1,3 млрд рублей
КПРФ выдвинула Андрея Жидкова на выборы губернатора Тамбовской области
Структура ГК «Хамина» может перечислить в бюджет Воронежской области до 27 млрд
Число резидентов белгородской СЭЗ достигло 14
«Свободный сокол» направит 380 млн рублей на комплекс литейного производства в Липецке
Московская сеть построит в Липецкой области две гостиницы за 480 млн рублей