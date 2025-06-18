Главные новости за 18 июня. Воронеж, Липецк, Тамбов, Белгород

Воронежские следователи задержали бывшего главу Борисоглебска

Бывшему высокопоставленному воронежскому полицейскому запросили реальный срок

В ОЭЗ «Липецк» могут построить завод изоляционных материалов за 6,3 млрд рублей

В Липецкой области может появиться завод лаков за 1,3 млрд рублей

КПРФ выдвинула Андрея Жидкова на выборы губернатора Тамбовской области

Структура ГК «Хамина» может перечислить в бюджет Воронежской области до 27 млрд

Число резидентов белгородской СЭЗ достигло 14

«Свободный сокол» направит 380 млн рублей на комплекс литейного производства в Липецке

Московская сеть построит в Липецкой области две гостиницы за 480 млн рублей