Бывшему высокопоставленному воронежскому полицейскому запросили реальный срок

В Советском райсуде Воронежа начались прения по уголовному делу о коррупции бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального главка МВД Сергея Червонцева. Представитель прокуратуры запросил для него пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 1 млн руб. и пятилетний запрет на работу в правоохранительных органах. Также, по мнению обвинения, подсудимого надо лишить звания полковника полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело о взятках и даче взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ; ч.1 ст. 291.2 УК РФ) господина Червонцева рассматривается с июля 2024 года. Его расследованием занималось управление следственного комитета России по Воронежской области. Сергей Червонцев был задержан при участии оперативников ФСБ летом 2023 года. Поле этого его заключили под стражу.

По версии следствия, в 2022 году начальник миграционного управления получил взятки на 60 тыс. руб. в сумме от своего знакомого, представляющего интересы граждан Азербайджана. Средства предназначались за получение иностранцами разрешения на временное проживание в России без законных оснований. Также фигурант получил от того же знакомого 5 тыс. руб. за беспрепятственное и внеочередное принятие от гражданина Азербайджана заявления о получении гражданства РФ.

Сергей Червонцев был назначен на должность начальника управления по вопросам миграции летом 2016 года. До этого он руководил отделом делопроизводства и режима в региональном главке МВД. С октября 2023 года управление возглавляет Алексей Машин.

Сергей Толмачев