Структура ГК «Хамина» может перечислить в бюджет Воронежской области до 27 млрд

Налоговые отчисления воронежского сити-парка «Град» (структура ООО «Группа компаний Хамина», основатель — экс-депутат облдумы Евгений Хамин) при реализации проекта города-спутника «Солнечный» в 14-летний срок могут составить до 22 млрд руб., при сокращении до десяти лет — 27 мрлд руб. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области, ссылаясь на расчеты инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предполагается, что с 2025 по 2038 годы будет отчисляться по 2,4 млрд руб. Сейчас эта сумма составляет порядка 1,1 млрд руб.

Вопрос темпов напрямую связан с необходимостью развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе строительством линии метробуса. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что проект метробуса, который должен связать аэропорт имени Петра I и Воронежский государственный университет, будет реализован без разделения на этапы, но точные сроки не назвал. Летом 2023 года стало известно, что первую линию метробуса в Воронеже планируется построить в 2026–2027 годах. Работы хотят начать после запуска дублера Московского проспекта. Стоимость строительства первой линии изначально оценивалась примерно в 10 млрд руб., однако позже уточнялось, что на организацию «полного цикла» метробуса может понадобиться 27 млрд руб.

В июле 2023 года ГК «Хамина» и правительство Воронежской области подписали соглашение о создании города-спутника «Солнечный» в Рамонском районе. Сроки реализации проекта — до 2034 года. Предварительный объем вложений — 104 млрд руб. из внебюджетных источников. За эти средства планируется создать туристско-рекреационный комплекс, «образовательную среду» в сфере креативных индустрий «Технополис» и 810 тыс. кв. м жилья.

Подробнее о том, что планируется в городе-спутнике «Солнечный» под Воронежем,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова