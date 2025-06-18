Московская сеть построит в Липецкой области две гостиницы за 480 млн рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов и генеральный директор ООО «Триа Девелопмент» Константин Гусельников подписали соглашение о строительстве двух гостиниц. Общий объем инвестиций в проекты «3а Липецк» и «3а Елец» составит 480 млн руб. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект гостиницы ООО «Триа Девелопмент»

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Проект гостиницы ООО «Триа Девелопмент»

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Соглашение предусматривает строительство дорожных гостиниц с комфортными условиями для кратковременного проживания автотуристов. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2026–2027 годы. Будет создано 34 новых рабочих места.

По данным Rusprofile, ООО «Триа Девелопмент» было зарегистрировано в Москве в 2021 году. В качестве основной указана деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Генеральным директором является Константин Гусельников. По итогам 2024 года выручка компании составила 33 млн руб. (против 22,6 млн руб. годом ранее), убыток — 240 млн руб. (118,7 млн руб. в прошлом году). Учредителями выступают Александр Корешев (50%), Валерий Вилков (25%) и Ирина Филатова (25%). Компания «Триа Девелопмент» планирует построить четыре придорожных отеля вдоль трассы М4 «Дон» на трерритории Ростовской области и Краснодарского края в 2025 году.

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Анна Швечикова