Алиментарные частицы

Плательщики алиментов должны получить право контролировать расходование этих денег — такую инициативу выдвинули в Общественной палате России. Авторы идеи считают, что именно невозможность проверить траты бывших супругов является одной из причин неуплаты алиментов. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина (КПРФ) назвала это предложение «мелочным» и «не мужским».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Тему контроля за расходованием алиментов поднял зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло. «Часто звучит такая мантра, что отцы такие-сякие, негодяи, не хотят платить алименты. А отец имеет право понять, куда тратятся эти деньги? Это важный вопрос на самом деле. Не все же олигархи,— заявил господин Пожигайло на круглом столе "Отцовство как традиционная семейная ценность".— Нужны механизмы, которые в ситуации отсутствия больших денег позволили бы отцу иметь хоть какое-то право контролировать это финансирование».

По его словам, именно невозможность проверить траты является «одной из причин, почему алименты не платятся в полной мере». Господин Пожигайло уверен, что современные финансовые механизмы позволяют решить эту проблему.

Например, можно ввести «специальную карточку ребенка», на которую отец будет перечислять алименты и сможет отслеживать расходы по ней. «Никто не будет экономить, если мама купила покушать,— заверил член ОП РФ.— Но вот такие вопросы возникают: алименты приходят, а мама отправляет (на эти деньги.— “Ъ”) мальчика в балетную студию. А отец хочет, чтобы он занимался мальчишескими видами спорта. И начинается шантаж — "Значит, не будешь с ребенком видеться"». Господин Пожигайло добавил, что «специально перебарщивает» в этом примере, но только потому, что «вопрос шантажа часто возникает». Заодно он поделился с присутствующими своим подходом к воспитанию сыновей: «Они все занимаются единоборствами, все должны владеть музыкальным инструментом или петь — и все обязательно по воскресеньям в храм».

«Сегодня есть такая позиция, что всех алиментщиков надо чохом посадить в тюрьму. Ну давайте всех пересажаем — а кто останется? — задался вопросом Павел Пожигайло.— Нет альтернативной позиции, которая могла бы разумно охладить пыл этих наказателей. Надо найти механизм, который давал бы возможность проверять, как тратят деньги. Мы хотим, чтобы людей, которые не платят алименты, было меньше». Представители ОП РФ поддержали инициативу и пообещали детальнее обсудить ее на следующих заседаниях.

«Алименты платятся ребенку, а не бывшей жене»,— напомнила в беседе с “Ъ” председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина.

Она привела в пример уже существующую практику, когда государство проверяет расходование денег, выплачиваемых опекунам и попечителям на содержание детей. По словам депутата, это сложный механизм, где «нужно отчитываться за каждую баночку йогурта для ребенка». «Неужели такая мелочность нужна мужчине, который отказался от воспитания ребенка и переложил все обязанности на мать? Если он будет считать, сколько ложек йогурта съел его ребенок, а сколько бывшая жена — грош цена такому мужчине»,— возмутилась госпожа Останина.

«Размер алиментов не так уж велик, чтобы думать, что женщины расходуют эти деньги на себя,— добавила депутат.— Где-то 9 тыс. руб., а где-то 3 тыс. Чтобы были начислены миллионы — это единичные случаи. А если уж вы получаете крупные деньги, то заранее заключайте брачный контракт, чтобы потом контролировать, сколько будете отчислять своему ребенку».

Наконец, госпожа Останина заявила, что не видит проблемы в трате алиментов на нужды матери: «Ну потратила бывшая жена эти деньги себе на лекарства. И что, мать, которая одна воспитывает ребенка, должна ходить больной? Это какой-то не мужской разговор, честно говоря».

Напомним, этой весной директор ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что в 2024 году ведомство разыскивало 135,6 тыс. должников по алиментам. Найти удалось 44,8 тыс. из них. Тогда же первый замминистра юстиции Евгений Забарчук анонсировал дополнительные ограничения прав неплательщиков — в частности, запрет работать на муниципальных и государственных должностях, пользоваться «Госуслугами», брать кредиты и займы.

Александр Черных, Варвара Кузьмичева