Отель «Петропавловский»

Предприятие «Строительно-монтажный трест „Химмашсервис“», владеющее торговым центром «ТД „Петропавловский“» (бывший «Детский мир») на ул. Куйбышева, 36, планирует использовать свободную территорию возле своего объекта. На участке здания компания намерена построить трехзвез­дочный отель на 59 номеров, при этом здание ТЦ сносить не будут. Шестиэтажная гостиница разместится между ТД «Петропавловский» и ПНИПУ. Концепцию объекта одобрили на недавней рабочей группе по архитектурной деятельности при министерстве по имуществу и градостроительной деятельности Пермского края. Эксперты полагают, что отель свою клиентуру найдет, но его строительство с учетом нынешних банковских ставок считают экономически неэффективным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми 17 июня состоялось заседание рабочей группы по архитектурной деятельности при краевом минимуществе. Как сообщили в министерстве, участники мероприятия обсудили концепции нескольких объектов, планируемых к строительству в центральной части города. В частности, членам рабочей группы представили проект строительства отеля в районе пересечения улиц Куйбышева и Екатерининской в Перми. По данным «Ъ-Прикамье», здание отеля предполагается разместить на территории между ТД «Петропавловский» по ул. Куйбышева, 36, и комплексом зданий ПНИПУ. Телеграм-канал «Газета „Звезда“» пишет, что концепцию гостиницы презентовал представитель собственников здания ТД «Петропавловский» — ООО «Строительно-монтажный трест „Химмашсервис“» Сергей Бажин.

ООО «СМТ „Химмашсервис“» купил один из старейших торговых центров Перми, построенный в 1953 году,— ТД «Петропавловский» (бывший «Детский мир», ул. Куйбышева, 36) в 2021 году. Сейчас, по данным 2ГИС, на первом этаже трех­этажного здания находится семейное кафе «Добрая компания». ООО «СМТ „Химмашсервис“», по сведениям Kartoteka.ru, зарегистрировано в 2005 году в Перми, но располагается в Березниках. Гендиректором предприятия, занимающегося строительством, является Виталий Богатков, а учредителями (с конца 2024 года) — Александр Сафронов и Роман Селиванов. Господин Сафронов указан владельцем структур «Химмашсервиса» (ООО «Химмашсервис Пермь», ООО «ЗНО „Химмаш“»), а также березниковского ООО «Добрая компания» (гостиничная деятельность). Отметим, что по адресу регистрации этого юрлица функционирует отель «Аэлита». Роман Селиванов, помимо СМТ «Химмашсервис», владеет березниковским ООО СЗ «УСЗ-Инвест» (строительство).

Участок под будущий отель расположен в достопримечательном месте «Комсомольский проспект». По данным публичной кадастровой карты, свободная для строительства территория входит в границы площадки под зданием ТД «Петропавловский» и имеет площадь 4,9 тыс. кв. м.

Проект соответствует всем нормам высотности, этажности, проценту остекления и посадке относительно красных линий. Общая площадь застройки составит 500 кв. м. В шестиэтажной гостинице в стиле современной классики создадут 59 номеров средней площадью 25 кв. м. Гостиница будет соответствовать категории «три звезды». Также в ее здании разместят фитнес-клуб, на фасадах появится архитектурная подсветка.

На заседании рабочей группы гендиректор архбюро «ЛАД» Максим Моховиков положительно отозвался о внешнем облике объекта и рекомендовал доработать его в направлении меньшей акцентности. Гендиректор ПСК «АФ-Проект» Альберт Фатыхов обратил внимание на наличие нескольких торцов у здания и предложил их визуально усилить.

По мнению владельца отелей New Star и City Star Александра Полева, с учетом уже существующих и строящихся в городе гостиниц этот отель вполне может быть загружен, если цены на номера станут более низкими. В то же время господин Полев обратил внимание, что себестоимость строительства гостиничных площадей в Перми сейчас составляет около 300 тыс. руб. за 1 кв. м, тогда как покупка готового отеля обойдется в сумму в среднем 150 тыс. руб. за 1 кв. м. «Около трех лет уйдет на стройку: экспертиза, получение разрешения на строительство, сам строительный процесс. При этом деньги надо вложить уже сейчас, а работать объект начнет потом — получается удорожание проекта»,— подчеркнул отельер и указал также на инфляцию.

Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков отметил, что возведение гостиницы в исторической зоне (здание ТЦ имеет статус выявленного объекта культурного наследия и входит в границы достопримечательного места «Комсомольский проспект») накладывает на проект свои ограничения. При этом в случае строительства и открытия этого отеля объект свою клиентуру найдет. «В целом строительство, оснащение гостиниц и их запуск при существующих банковских ставках дороги и экономически неэффективны»,— указал представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити». Если при нынешних ценах в строительство одного номера надо «закладывать» около 15 млн руб., то возведение всего отеля может обойтись в сумму примерно 900 млн руб.

Евгения Ахмедова