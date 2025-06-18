Отель «Петропавловский»
Рядом со старейшим ТЦ в Перми построят гостиницу
Предприятие «Строительно-монтажный трест „Химмашсервис“», владеющее торговым центром «ТД „Петропавловский“» (бывший «Детский мир») на ул. Куйбышева, 36, планирует использовать свободную территорию возле своего объекта. На участке здания компания намерена построить трехзвездочный отель на 59 номеров, при этом здание ТЦ сносить не будут. Шестиэтажная гостиница разместится между ТД «Петропавловский» и ПНИПУ. Концепцию объекта одобрили на недавней рабочей группе по архитектурной деятельности при министерстве по имуществу и градостроительной деятельности Пермского края. Эксперты полагают, что отель свою клиентуру найдет, но его строительство с учетом нынешних банковских ставок считают экономически неэффективным.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В Перми 17 июня состоялось заседание рабочей группы по архитектурной деятельности при краевом минимуществе. Как сообщили в министерстве, участники мероприятия обсудили концепции нескольких объектов, планируемых к строительству в центральной части города. В частности, членам рабочей группы представили проект строительства отеля в районе пересечения улиц Куйбышева и Екатерининской в Перми. По данным «Ъ-Прикамье», здание отеля предполагается разместить на территории между ТД «Петропавловский» по ул. Куйбышева, 36, и комплексом зданий ПНИПУ. Телеграм-канал «Газета „Звезда“» пишет, что концепцию гостиницы презентовал представитель собственников здания ТД «Петропавловский» — ООО «Строительно-монтажный трест „Химмашсервис“» Сергей Бажин.
ООО «СМТ „Химмашсервис“» купил один из старейших торговых центров Перми, построенный в 1953 году,— ТД «Петропавловский» (бывший «Детский мир», ул. Куйбышева, 36) в 2021 году. Сейчас, по данным 2ГИС, на первом этаже трехэтажного здания находится семейное кафе «Добрая компания». ООО «СМТ „Химмашсервис“», по сведениям Kartoteka.ru, зарегистрировано в 2005 году в Перми, но располагается в Березниках. Гендиректором предприятия, занимающегося строительством, является Виталий Богатков, а учредителями (с конца 2024 года) — Александр Сафронов и Роман Селиванов. Господин Сафронов указан владельцем структур «Химмашсервиса» (ООО «Химмашсервис Пермь», ООО «ЗНО „Химмаш“»), а также березниковского ООО «Добрая компания» (гостиничная деятельность). Отметим, что по адресу регистрации этого юрлица функционирует отель «Аэлита». Роман Селиванов, помимо СМТ «Химмашсервис», владеет березниковским ООО СЗ «УСЗ-Инвест» (строительство).
Участок под будущий отель расположен в достопримечательном месте «Комсомольский проспект». По данным публичной кадастровой карты, свободная для строительства территория входит в границы площадки под зданием ТД «Петропавловский» и имеет площадь 4,9 тыс. кв. м.
Проект соответствует всем нормам высотности, этажности, проценту остекления и посадке относительно красных линий. Общая площадь застройки составит 500 кв. м. В шестиэтажной гостинице в стиле современной классики создадут 59 номеров средней площадью 25 кв. м. Гостиница будет соответствовать категории «три звезды». Также в ее здании разместят фитнес-клуб, на фасадах появится архитектурная подсветка.
На заседании рабочей группы гендиректор архбюро «ЛАД» Максим Моховиков положительно отозвался о внешнем облике объекта и рекомендовал доработать его в направлении меньшей акцентности. Гендиректор ПСК «АФ-Проект» Альберт Фатыхов обратил внимание на наличие нескольких торцов у здания и предложил их визуально усилить.
По мнению владельца отелей New Star и City Star Александра Полева, с учетом уже существующих и строящихся в городе гостиниц этот отель вполне может быть загружен, если цены на номера станут более низкими. В то же время господин Полев обратил внимание, что себестоимость строительства гостиничных площадей в Перми сейчас составляет около 300 тыс. руб. за 1 кв. м, тогда как покупка готового отеля обойдется в сумму в среднем 150 тыс. руб. за 1 кв. м. «Около трех лет уйдет на стройку: экспертиза, получение разрешения на строительство, сам строительный процесс. При этом деньги надо вложить уже сейчас, а работать объект начнет потом — получается удорожание проекта»,— подчеркнул отельер и указал также на инфляцию.
Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Perm, Apri City, Apri Polet) Сергей Сташков отметил, что возведение гостиницы в исторической зоне (здание ТЦ имеет статус выявленного объекта культурного наследия и входит в границы достопримечательного места «Комсомольский проспект») накладывает на проект свои ограничения. При этом в случае строительства и открытия этого отеля объект свою клиентуру найдет. «В целом строительство, оснащение гостиниц и их запуск при существующих банковских ставках дороги и экономически неэффективны»,— указал представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити». Если при нынешних ценах в строительство одного номера надо «закладывать» около 15 млн руб., то возведение всего отеля может обойтись в сумму примерно 900 млн руб.