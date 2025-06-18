Дробление лекарственных средств

В суд направлено уголовное дело в отношении совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. Он вместе с объявленным в розыск партнером Андреем Годоваловым обвиняется в уклонении от уплаты более 418 млн руб. налогов в 2017–2019 годах. Ранее арбитражный суд установил, что бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контро­лировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. По данным «Ъ-Прикамье», сам гос­подин Шаврин вины не признает. При этом шестилетний срок давности привлечения его к ответственности истекает в этом году. Андрей Годовалов связывает уголовное преследование с переделом фарм­рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в составе группы лиц в особо крупном размере было возбуждено в СУ СКР по Пермскому краю на основании материалов ФНС. Налоговый орган провел проверки ООО «Годовалов», в ходе которых посчитал, что бенефициары общества Андрей Годовалов и Николай Шаврин разработали схему дробления бизнеса с целью уклонения от обязательных платежей в бюджет. К тому времени сеть «Аптека от склада» работала в Пермском крае и еще в 11 регионах страны. Согласно данным ФНС, для розничной продажи фармацевтической продукции было создано 69 формальных юридических лиц. Продажа лекарств через них позволяла применять специальный режим налогообложения, что освобождало ООО от уплаты, например, НДС и ряда страховых взносов. Фактически их деятельность организовывалась и контролировалась ООО «Годовалов», а значит, и господами Годоваловым и Шавриным. По итогам проверок обществу было доначислено свыше 418 млн руб. недоимок и пеней.

В 2024 году ООО «Годовалов» было признано банкротом, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Андрей Годовалов и Николай Шаврин подали заявления о самобанкротстве, признав за собой долги на сумму более 4 млрд руб.

Общество с выводами ФНС не согласилось и попыталось обжаловать акт налоговой в Арбитражном суде Москвы. Заявитель указывал, что аптеки самостоятельно вели свою хозяйственную деятельность. Они сами распоряжались своими денежными средствами, арендовали помещения, оплачивали бухгалтерские услуги, нанимали сотрудников. При этом каждое из ООО самостоятельно несло расходы на поставленные лекарства и платило зарплату работникам. Таким образом, к управлению их деятельностью ООО «Годовалов» никакого отношения не имело.

Суд первой инстанции после повторного рассмотрения дела счел доводы заявителя необоснованными, согласившись с доказательствами налогового органа. В частности, в решении упоминается, что IP-адреса, с которых ООО представляли свою отчетность, совпадают с IP-адресами ООО «Годовалов», как и телефоны большинства аптек. Эта же компания была единственным поставщиком фармацевтических препаратов для всех 69 ООО. При этом руководителями этих компаний являлись лица, которые получали доход в ООО «Годовалов». Суд также обратил внимание, что вовлеченные в схему общества получали бухгалтерские услуги у ООО «Астра», которое зарегистрировано по одному адресу с ООО «Годовалов». На «Астру» был также зарегистрирован сайт, через который клиенты аптечной сети совершали покупки онлайн. Кроме того, в решении указано, что после вступления компании в процедуру банкротства аптеки, которыми управляли 69 юрлиц, фактически прекратили свою деятельность.

По данным «Ъ-Прикамье», Николай Шаврин в ходе предварительного следствия своей вины не признал. Уголовное дело в отношении него будет рассматривать Кировский районный суд Перми. Андрей Годовалов от сотрудников правоохранительных органов скрылся. Он был объявлен в международный розыск, поскольку, по данным силовиков, находится за границей. Стоит отметить, что, согласно материалам дела, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Деяние, инкриминируемое господину Шаврину, относится к преступлениям средней тяжести, срок давности привлечения к ответственности за которые составляет шесть лет и истекает в этом году.

«Надеюсь, Николаю Шаврину удастся доказать в суде невиновность компании и, соответственно, свою и мою. Для этого я оставил ему нотариальную доверенность на управление всеми активами. Надеюсь, следствие пойдет по истинному пути и найдет реальных заинтересованных лиц, которые таким образом выходят на фармрынок»,— пояснил «Ъ-Прикамье» Андрей Годовалов. По словам бизнесмена, он не скрывается от следствия, а за границу уехал по семейным обстоятельствам. «Моя официальная электронная почта доступна, мессенджеры и аккаунт на „Госуслугах“ тоже,— говорит господин Годовалов.— Никаких вызовов не приходило, были только угрозы от неустановленных лиц».

Дмитрий Астахов