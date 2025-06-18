Число производственных косметических компаний в России превысит 4,5 тысячи

К 2026 году будет более 4,5 тыс. косметических компаний, организовавших локальное производство своей продукции на территории России. Это в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. Об этом заявила управляющий директор ExpoVisionRus Анна Дычева-Смирнова на сессии ПМЭФ «Все течет, все меняется: новые тренды потребления и развитие локальной индустрии красоты России».

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«Мы видим, что 34% россиян осознанно переходят на российские бренды»,— сказала госпожа Дычева-Смирнова. Доля российских брендов в повседневной косметике достигла 50%, добавила она. В сегменте уходовой косметики отечественные бренды занимают 40–45%, в профессиональном сегменте — 30%, в сегменте декоративной косметики — 25%.

Замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин сказал, что сейчас одна из основных целей — продвижение российских брендов на внутреннем и зарубежных рынках. Помимо этого стоят задачи по локализации, производству и кадрам в этой сфере. Такая работа, по его словам, ведется с 2022 года. Экспорт российской косметики в 2023 году составил $114 млн, прогноз на 2025-й — $155 млн, к 2028-му возможен рост до $350 млн.