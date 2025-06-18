Сенатор Епифанова: с июня банки смогут останавливать частые переводы на карты

С 1 июня банки могут временно приостанавливать частые мелкие переводы на карты граждан, сообщила сенатор Ольга Епифанова в интервью «Газете.ru». Это связано с новыми полномочиями Росфинмониторинга, который с июня 2025 года сможет блокировать финансовые операции на срок до десяти дней без суда, если возникнут подозрения в отмывании денег или финансировании экстремизма.

Ольга Епифанова уточнила, что блокировка может коснуться даже законных переводов, если они покажутся подозрительными. К таким операциям относятся частые небольшие переводы, переводы от разных лиц без объяснений, возврат долгов без документов и нестандартные траты. В некоторых случаях блокировка может длиться до 30 дней, если она основана на данных от иностранных компетентных органов.

Граждане будут уведомлены о приостановке переводов в тот же день, а причины блокировки должны быть разъяснены в течение трех рабочих дней по запросу. Сенатор советует соблюдать финансовую гигиену: не передавать реквизиты карты, не принимать средства от незнакомцев и заранее готовить документы, подтверждающие переводы. Если перевод заблокирован, необходимо оперативно представить пояснения, при необходимости решение можно обжаловать через Центральный банк или в суде.