В Пензе в рамках рейда по выявлению уклонистов девять человек получили повестки

В Пензе в рамках межведомственного рейда по выявлению граждан, которые своевременно не встали на воинский учет, повестки получили девять человек. Мероприятие инициировали правоохранительные органы.

Участниками рейда стали сотрудники Госавтоинспекции, ВСО СК России по Пензенскому гарнизону и бойцы ОМОН «Страж». Они досмотрели 80 машин на ключевых транспортных магистралях Пензы.

Во время рейда обнаружили девять российских граждан, не состоящих на воинском учете. Всем им предстоит прийти в военкомат для оформления документов и постановки на учет. В отношении одного из водителей составили административный протокол, поскольку он управлял транспортом без водительского удостоверения.

Павел Фролов