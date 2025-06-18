Россия и Китай создали предприятие по строительству арктических контейнеровозов

Российская госкорпорация «Росатом» и китайская New New Shipping создали совместное предприятие по строительству арктических контейнеровозов для перевозок по Северному морскому пути (СМП). Об этом заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов сообщил «Интерфаксу».

«В конце 2024 года мы с New New Shipping завершили создание совместного предприятия в юрисдикции КНР — Northern Sea Route Shipping Line»,— сказал господин Панов.

Сейчас, по его словам, стороны занимаются вопросами размещения заказов на проектирование и строительство контейнеровозов ледового класса Arc7 вместимостью 4400 TEU. Также Россия и Китай определяются с верфью, которая сможет взяться за строительство таких конструкций, и изучают возможные меры поддержки проекта со стороны властей.

В России в качестве конечного порта выбран Санкт-Петербург. Какой порт выбран в Китае, господин Панов не уточнил. Объем инвестиций в проект уже посчитан, однако пока эта информация конфиденциальна, отметил он.

Соглашение о создании совместного предприятия «Росатом» и Hainan Yangpu New New Shipping подписали в 2024 году. Ранее морская линия по СМП была ограничена периодом летне-осенней безледовой навигации. Арктические контейнеровозы необходимы для перехода на круглогодичные перевозки. Выход в рейс первого судна планировался на 2027 год.

Подробнее о перевозках по СВП — в материале «По высочайшим широтам».

Екатерина Отрашкевич