Экс-кандидату в губернаторы Приморья Ищенко смягчили наказание за мошенничество

Благовещенский городской суд смягчил наказание экс-кандидату на пост главы Приморского края предпринимателю Андрею Ищенко, едва не победившего на выборах в 2019 году, а затем получивший шесть с половиной лет колонии за мошенничество.

«Суд заменил неотбытую часть наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором Первомайского районного суда Владивостока 27 октября 2023 года, на принудительные работы сроком на два года пять месяцев 24 дня с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства»,— сообщил «Интерфаксу» глава объединенной пресс-службы судов Амурской области Александр Воронин.

Юрист Максим Чихунов, ранее входивший в состав избирательного штаба кандидата в губернаторы Ищенко, сказал «Ъ», что суд принял решение о смягчении наказания 28 мая. «Вчера Ищенко был доставлен в Приморье. Отбывать оставшийся срок он будет в Спасском районе»,— сказал он.

В пресс-службе ГУФСИН РФ по Приморью от комментариев отказались.

Напомним, в октябре 2023 года Андрея Ищенко приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы за махинации при строительстве жилого дома. Ищенко был признан виновным в использовании своих полномочий вопреки законным интересам (ч. 1 ст. 201 УК).

По версии следствия, глава ООО «СК СЗ "Аврора-Строй"» заключил с двумя физлицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме по улице Сафонова во Владивостоке. Фактически помещения были нежилыми, из чего следует, что «обвиняемый ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки», утверждал СКР.

В рамках первого дела суд признал Ищенко виновным в мошенничестве при строительстве того же жилого дома в столице Приморья и нанесении ущерба обманутым дольщикам на сумму свыше 380 млн руб. Андрей Ищенко отбывал наказание в Амурской области.

В сентябре 2018 года Андрей Ищенко, являясь депутатом регионального парламента, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. Депутат заявил о фальсификациях и объявил голодовку, а во Владивостоке прошли акции в его поддержку. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил на пост врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

Алексей Чернышев, Владивосток